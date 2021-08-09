США и Канада ввели новые санкции против режима Лукашенко

Джо Байден подписал новые санкции против Беларуси / Reuters

В понедельник, 9 августа, США разразились новыми санкциями против Беларуси. Соответствующий указ сегодня подписал лидер американцев Джо Байден, пишет пресс-служба Белого дома.

Джо Байден заявил, что действия Беларуси представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. В частности, из-за вредоносной деятельности белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии.

"Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и нарушение режимом и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок", - заявил американский лидер.

Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Беларуси. Ограничительные меры также затронут энергетику, оборонный сектор и транспорт.

Под американские санкции попали :

ОАО "Беларуськалий", которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калия и источником незаконного богатства для режима;

Белорусский национальный Олимпийский комитет, который обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Международный олимпийский комитет публично вынес порицание за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий;

бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко, а также пятнадцать компаний, с которыми они связаны - включая "Абсолютбанк", частный белорусский банк;

дополнительные организации, которые работают в табачном, строительном, энергетическом и транспортном секторах экономики Беларуси.

В понедельник, 9 августа, против Беларуси санкции ввела также Канада.

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Секторальные санкции Канады коснутся, в частности, нефтепродуктов и продукции калийной промышленности Беларуси. С помощью новых мер Канада рассчитывает ограничить деятельность ключевых секторов белорусской экономики и "свести к минимуму доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам". То есть им запрещается размещать ценные бумаги и пользоваться другими средствами финансового рынка, закрывается доступ к долговому финансированию, страхованию и перестрахованию.

"Прошел год с момента фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, которые последовали за кампанией, омраченной систематическими репрессиями в отношении избирателей, включая насильственные действия со стороны государства в отношении протестующих, активистов и журналистов. С тех пор несправедливость со стороны белорусского правительства по отношению к собственному народу, не прекращается. Власти отказались участвовать в конструктивном диалоге, и нет никаких признаков того, что они готовы искать мирное и демократическое урегулирование кризиса", - заявили в МИД Канады.

Санкции Канады касаются 72 белорусских должностных лица и 5 юридических лиц.

В то же время власти страны заявили о выделении более 3 миллионов долларов на поддержку организаций гражданского общества Беларуси.

Ранее Главред писал о том, что в скором времени администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против белорусского режима Александра Лукашенко. Новые санкции объявят 9 августа.

Также ранее сообщалось о том, что Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.