Мощный удар по режиму Лукашенко: США вводят новые санкции против Беларуси

Против режима Александра Лукашенко готовят новые санкции / Reuters

В скором времени администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против белорусского режима Александра Лукашенко.

Новые санкции объявят 9 августа. Именно в этот день год назад состоялись президентские выборов в Беларуси, которые не признали в США и в Европе, сообщает CNN.

Отмечается, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила во время визита в Вашингтон, что во время своих встреч в США она предоставила администрации Байдена конкретный список целей, против которых она бы хотела видеть санкции.

По словам Тихановской, она передала список компаний, монополизированных режимом Лукашенко и его соратниками, включая Беларуськалий, а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Кроме того, Тихановская призвала международное сообщество "послать сигнал солидарности с белорусами, которые борются за демократию и свободу" 9 августа, в годовщину спорных выборов, которые вызвали массовые протесты по всей Беларуси.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.