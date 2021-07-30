На заседании СНБО рассмотрят новые экономические санкции против режима Лукашенко / УНИАН

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 30 июля, на своем выездном заседании рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.

Такую инфрмацию обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ главы Офиса президента Андрея Ермака на соответствующий запрос.

"Пришел ответ из ОП на мое ходатайство о необходимости присоединиться к новым экономическим санкциям ЕС против Беларуси, которое я подал как председатель межфракционного объединения "За демократическую Беларусь". Этот вопрос будет рассмотрен на СНБО, возможно, даже сегодня на выездном заседании в Донецкой области", – написал нардеп в Telegram.

Отметим, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области.

Секретарь ведомства Алексей Данилов рассказал днем ранее, что в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

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вопрос энергетического сектора;

вопрос медицины;

вопрос воды;

и другие.

Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения очень серьезно испортились после того, как в августе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ряд обвинения в адрес Украины в том, что Киев якобы финансирует оппозицию республики.

В МИД Украины назвали такие заявления необоснованными и объявили о пересмотре дипломатических отношений с республикой Беларусь.

Официальный Киев наряду с Западом с 5 ноября 2020 года – с момента окончания каденции президента Лукашенко – не признает его легитимно избранным главой белорусского государства. Выборы президента Беларуси 9 августа прошлого года Украина и западный мир считают несостоявшимися.

26 мая 2021 года после инцидента с принудительной посадкой самолета рейса Ryanair, после чего в Минские были задержаны оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега, Киев принял решение о разрыве авиасообщения с Беларусью.

2 июля Лукашенко заявил, что он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории.

Подробнее о ситуации на границе между Украиной и Беларусью смотрите в сюжете:

Впрочем, пограничники Украины заявили, что пункты пропуска на границе с Беларусью по-прежнему работают.

7 июля правительство Украины одобрило планы по введению официальным Киевом санкций в отношении Беларуси. Речь идет об ограничениях против лиц, которые причастны к подтасовке президентских выборов прошлого года и нарушениям прав человека.