На заседании СНБО рассмотрят новые экономические санкции против режима Лукашенко

Украина может присоединиться к новым экономическим санкциям ЕС против Беларуси.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 30 июля, на своем выездном заседании рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.
Такую инфрмацию обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ главы Офиса президента Андрея Ермака на соответствующий запрос.
"Пришел ответ из ОП на мое ходатайство о необходимости присоединиться к новым экономическим санкциям ЕС против Беларуси, которое я подал как председатель межфракционного объединения "За демократическую Беларусь". Этот вопрос будет рассмотрен на СНБО, возможно, даже сегодня на выездном заседании в Донецкой области", – написал нардеп в Telegram.
Отметим, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области.
Секретарь ведомства Алексей Данилов рассказал днем ранее, что в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:
- вопрос энергетического сектора;
- вопрос медицины;
- вопрос воды;
- и другие.
Отношения Украины и Беларуси
Украинско-белорусские отношения очень серьезно испортились после того, как в августе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ряд обвинения в адрес Украины в том, что Киев якобы финансирует оппозицию республики.
В МИД Украины назвали такие заявления необоснованными и объявили о пересмотре дипломатических отношений с республикой Беларусь.
Официальный Киев наряду с Западом с 5 ноября 2020 года – с момента окончания каденции президента Лукашенко – не признает его легитимно избранным главой белорусского государства. Выборы президента Беларуси 9 августа прошлого года Украина и западный мир считают несостоявшимися.
26 мая 2021 года после инцидента с принудительной посадкой самолета рейса Ryanair, после чего в Минские были задержаны оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега, Киев принял решение о разрыве авиасообщения с Беларусью.
2 июля Лукашенко заявил, что он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории.
Подробнее о ситуации на границе между Украиной и Беларусью смотрите в сюжете:
Впрочем, пограничники Украины заявили, что пункты пропуска на границе с Беларусью по-прежнему работают.
7 июля правительство Украины одобрило планы по введению официальным Киевом санкций в отношении Беларуси. Речь идет об ограничениях против лиц, которые причастны к подтасовке президентских выборов прошлого года и нарушениям прав человека.