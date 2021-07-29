Вода и энергетика: выяснилось, какие вопросы рассмотрят на выездном заседании СНБО

Данилов рассказал, какие вопросы рассмотрит СНБО / УНИАН

Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области.

Сегодня секретарь ведомства Алексей Данилов в эфире Украина 24 раскрыл подробности повестки дня.

"Заседание, которое пройдет завтра, будет происходить на территории Донецкой области", - заявил секретарь СНБО.

Как отметил чиновник, в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

вопрос энергетического сектора;

вопрос медицины;

вопрос воды;

и другие.

Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.

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Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.