Вода и энергетика: выяснилось, какие вопросы рассмотрят на выездном заседании СНБО

Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.
Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области.
Сегодня секретарь ведомства Алексей Данилов в эфире Украина 24 раскрыл подробности повестки дня.
"Заседание, которое пройдет завтра, будет происходить на территории Донецкой области", - заявил секретарь СНБО.
Как отметил чиновник, в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:
- вопрос энергетического сектора;
- вопрос медицины;
- вопрос воды;
- и другие.
Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.
Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:
Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.
СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.