СНБО проведет срочное выездное заседание на Донбассе - СМИ

СНБО соберется на срочное заседание / Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен собраться на заседание на территории Донбасса.

Как сообщает Украинская правда, новое заседание, предварительно, готовится в городе Краматорск Донецкой области.

СНБО традиционно собирается по пятницам, однако по данным журналистов, выездное заседание состоится уже 30 июля.

Официально в Совете нацбезопасности дату и место нового заседания пока не анонсировали.

Одну из тем, которая будет поднята на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны, раскрыл президент Владимир Зеленский во время интервью в рамках Всеукраинского форума Украина 30. Децентрализация.

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По словам Зеленского, будут обсуждать размер тарифов на электроэнергию и газ для населения.

С инициативой рассмотреть этот вопрос глава украинского государства лично обратился к СНБО. Зеленский указал, что власти следят за ситуацией с тарифами.

"К сожалению, мы не можем вмешиваться во все действия тех или иных местных властей", – отметил он.

Однако, по словам президента, центр должен реагировать, когда накапливается много вопросов.

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"Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались", – подчеркнул он.

Резонансные решения СНБО - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".

Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.