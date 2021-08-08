ЕС готовит новые санкции против режима Лукашенко - Боррель

ЕС может ввести новые санкции против режима Лукашенко / Reuters

В Европейском союзе заговорили о вероятности рассмотрения и введения новых санкций против режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля по случаю первой годовщины президентских выборов в Беларуси, которая выпадает на 9 августа. Прошлогодние выборы главы этой страны США и Европа не признали до сих пор.

"ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры в свете откровенного игнорирования режимом международных обязательств. Единственный способ прекратить политический кризис - это всесторонний национальный диалог", - подчеркнул Боррель.

Кроме этого, в заявлении указано, что режим Лукашенко начал четко организованную кампанию репрессий против мирных граждан и правозащитников, а также ввел систематическое уничтожение неправительственных организаций и независимых СМИ.

"Представители оппозиционных и демократических сил вместе с тысячами граждан из всех слоев общества или погибли при непонятных обстоятельствах, были задержаны или вынуждены покинуть страну и жить в эмиграции",- упоминается в сообщении.

Напомним, в скором времени администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против белорусского режима Александра Лукашенко. Новые санкции объявят 9 августа.

Также ранее сообщалось о том, что Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.