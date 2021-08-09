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Давление на Лукашенко: Великобритания ввела пакет санкций против Беларуси

9 августа 2021, 15:06

Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, заявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Доминик Рааб
Доминик Рааб заявил, что продукция госупредприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании / Reuters

Из-за продолжающегося подрыва демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко Великобритания ввела против Беларуси пакет торговых, финансовых и авиационных санкций.

"Режим Лукашенко продолжает подавлять демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании, а наши аэрокосмические компании не будут прикасаться к его парку роскошных самолетов", - заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, сказано в сообщении МИД Великобритании.

Пакет новых санкций против Беларуси включает:

Авиационные меры по предотвращению пролета или посадки белорусских авиаперевозчиков в Великобритании и запрет на предоставление технической помощи флоту роскошных самолетов президента Лукашенко.

Торговые меры в отношении калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения его доступа к товарам, которые могут способствовать внутренним репрессиям в отношении белорусского населения.

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Финансовые меры, запрещающие покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных белорусским государством, а также выпущенных государственными банками, и предоставление кредитов.

Комплексные ответные меры также будут включать запреты на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике правительства Великобритании по дальнейшему ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия.

"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно направлены на оказание давления на Лукашенко, государственные институты и тех, кто его окружает, с целью заставить их изменить поведение, при этом минимизируя, насколько это возможно, любые непредвиденные последствия для населения Беларуси в целом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава Минобороны Беларусь Виктор Хренин, глава комитета Госбезопасности Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.

Санкции против Беларуси – о чем сообщалось ранее:

В скором времени администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях против белорусского режима Александра Лукашенко. Новые санкции объявят 9 августа.

Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.

В Европейском союзе заговорили о вероятности рассмотрения и введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.

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