Джо Байден розповів, коли та де може відбутися зустріч з Путіним

Джо Байден висловився про зустріч з Путіним / Reuters

Президент США Джо Байден запропонував Володимиру Путіну особисто зустрітися на нейтральній території. Як заявив Байден, 16 квітня, він запропонував Путіну провести зустріч в Європі влітку 2021 року.

Президент США переконаний, що їм з Путіним необхідно обговорити низку важливих питань, і вони могли б провести стратегічний діалог.

"Я запропонував особисто, щоб ми зустрілися в Європі цього літа для того, щоб вирішити ряд проблем, що стоять перед нашими країнами. Наші співробітники обговорюють цю можливість", - сказав президент США.

Як заявив Байден, його темами стали б обмеження озброєнь і безпека.

"Могли б вирішити критично важливі для світу виклики", - сказав Байден.

Байден підкреслив, що США і Росія могли б разом протистояти ядерній загрозі з боку Ірану і боротися з кліматичними змінами в світі.

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"США не зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією, ми б хотіли, щоб у нас були стабільні і передбачувані відносини з РФ... але якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином", – сказав Байден.

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