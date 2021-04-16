Джо Байден розповів, коли та де може відбутися зустріч з Путіним

Президент США назвав теми, які хоче обговорити з Путіним.
Президент США Джо Байден запропонував Володимиру Путіну особисто зустрітися на нейтральній території. Як заявив Байден, 16 квітня, він запропонував Путіну провести зустріч в Європі влітку 2021 року.
Президент США переконаний, що їм з Путіним необхідно обговорити низку важливих питань, і вони могли б провести стратегічний діалог.
"Я запропонував особисто, щоб ми зустрілися в Європі цього літа для того, щоб вирішити ряд проблем, що стоять перед нашими країнами. Наші співробітники обговорюють цю можливість", - сказав президент США.
Як заявив Байден, його темами стали б обмеження озброєнь і безпека.
"Могли б вирішити критично важливі для світу виклики", - сказав Байден.
Байден підкреслив, що США і Росія могли б разом протистояти ядерній загрозі з боку Ірану і боротися з кліматичними змінами в світі.
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"США не зацікавлені в ескалації конфлікту з Росією, ми б хотіли, щоб у нас були стабільні і передбачувані відносини з РФ... але якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати належним чином", – сказав Байден.
Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- У вівторок, 13 квітня, відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Американський глава держави закликав Путіна знизити напруженість у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України. При цьому він заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Крім того, Байден запропонував Путіну провести зустріч з питань американо-російських відносин на території однієї з європейських країн.
- Прессекретар президента США Джейн Псакі заявила, що поки не час говорити конкретно про зустрічі Байдена і Путіна. При цьому вона припустила, що переговори можуть відбутися влітку.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що тема і місце зустрічі Путіна і Байдена будуть ще обговорюватися. На даний момент в Кремлі розглядають пропозицію американської сторони взяти участь у саміті з клімату.