Джо Байден рассказал, когда и где может пройти встреча с Путиным

Джо Байден высказался о встрече с Путиным / Reuters

Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину лично встретиться на нейтральной территории. Как заявил Байден, 16 апреля, он предложил Путину провести встречу в Европе летом 2021 года.

Президент США убежден, что им с Путиным необходимо обсудить ряд важных вопросов, и они могли бы провести стратегический диалог.

"Я предложил лично, чтобы мы встретились в Европе этим летом для того, чтобы решить ряд проблем, стоящих перед нашими странами. Наши сотрудники обсуждают эту возможность", – сказал президент США.

Как заявил Байден, его темами стали бы ограничения вооружений и безопасность.

"Могли бы решить критически важные для мира вызовы", - сказал Байден.

Байден подчеркнул, что США и Россия могли бы вместе противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана и бороться с климатическими изменениями в мире.

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"США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, мы бы хотели, чтобы у нас были стабильные и предсказуемые отношения с РФ… Но если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом", – сказал Байден.

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