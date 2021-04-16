Джо Байден рассказал, когда и где может пройти встреча с Путиным

Президент США назвал темы, которые хочет обсудить с Путиным.
Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину лично встретиться на нейтральной территории. Как заявил Байден, 16 апреля, он предложил Путину провести встречу в Европе летом 2021 года.
Президент США убежден, что им с Путиным необходимо обсудить ряд важных вопросов, и они могли бы провести стратегический диалог.
"Я предложил лично, чтобы мы встретились в Европе этим летом для того, чтобы решить ряд проблем, стоящих перед нашими странами. Наши сотрудники обсуждают эту возможность", – сказал президент США.
Как заявил Байден, его темами стали бы ограничения вооружений и безопасность.
"Могли бы решить критически важные для мира вызовы", - сказал Байден.
Байден подчеркнул, что США и Россия могли бы вместе противостоять ядерной угрозе со стороны Ирана и бороться с климатическими изменениями в мире.
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"США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией, мы бы хотели, чтобы у нас были стабильные и предсказуемые отношения с РФ… Но если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать должным образом", – сказал Байден.
Переговоры Байдена и Путина - о чем ранее сообщал Главред:
- Во вторник, 13 апреля, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Американский глава государства призвал Путина снизить напряженность в связи со стягиванием российских войск к границам Украины. При этом он заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Кроме того, Байден предложил Путину провести встречу по вопросам американо-российских отношений на территории одной из европейских стран.
- Пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что пока не время говорить конкретно о встрече Байдена и Путина. При этом она предположила, что переговоры могут состояться летом.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что тема и место встречи Путина и Байдена будут еще обсуждаться. На данный момент в Кремле рассматривают предложение американской стороны принять участие в саммите по климату.