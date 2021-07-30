За два роки РФ розвалиться, а Крим і Донбас повернуться в Україну: експерт назвав умову

Російська Федерація може відмовитися від окупованих Донбасу і Криму / Фото: Reuters

Якщо США запровадять пакет санкцій DETER Act за втручання Росії в американські вибори, це може привести не лише до звільнення анексованого Криму і окупованого Донбасу, а й привести до розвалу Росії.

Таку думку озвучив глава Фонду Стоп Інформ Терор Росії Герман Обухов, передає Obozrevatel.

"Якщо щодо Росії буде запроваджено "вбивчі" санкції, Путін і все його оточення можуть вирішити: "Ми цього не потягнемо", – припустив він.

Обухов зазначив, що DETER Act передбачає відключення РФ від міжнародної фінансової системи SWIFT і ембарго на покупку нафти і газу у Росії.

"У цьому випадку, на думку західних експертів, російська економіка впаде впродовж двох років. Вона просяде на дві третини. Платити силовикам і бюджетникам буде нічим. Що вони тоді будуть робити, ніхто не знає. Росія розпадеться - ось і все", - заявив він.

Реклама

Обухов додав, що мова може йти про перспективу більше двох-трьох років. У сьогоднішній ситуації Кремль не розглядає варіант того, що РФ піде з Донбасу і з Криму, оскільки це негативно позначиться на рівні підтримки влади.

"Якщо це питання закрити, якщо віддати Донбас і Крим, народ скаже: "Гей, хлопці, ви що?". Але якщо буде зовсім погано, знайдуть привід, як віддати", – вважає експерт.

Довідка. Законопроект DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, закон для "захисту виборів від загроз шляхом встановлення обмежень") був ініційований сенатором-демократом Крісом ван Холленом і республіканцем Рубіо. Законопроект вимагає від директора Національної розвідки США визначати в 60-денний період після будь-яких виборів, чи втручалася Росія або будь-яка інша держава у вибори в США. У разі ствердної відповіді адміністрація США повинна запроваджувати санкції в банківському секторі, сферах енергетики, оборонної промисловості і суверенного боргу.

Як повідомляв Главред, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов вважає, що якщо президент Російської Федерації Володимир Путін до останнього подиху "сидітиме на троні", після його смерті Росію розірве внутрішня боротьба за владу. За його словами, багато суб'єктів Федерації готові вийти з її складу. Пекредусім це спробують зробити Чечня, Дагестан і Татарстан.