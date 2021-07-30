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За два года РФ развалится, а Крым и Донбасс вернутся в Украину: эксперт назвал условие

30 июля 2021, 02:16
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Если в отношении России будут введены "убийственные" санкции, Путин и все его окружение могут решить, что они просто не потянут, считает Герман Обухов.

кремль
Российская Федерация может отказаться от оккупированных Донбасса и Крыма / Фото: Reuters

Если США введут пакет санкций DETER Act за вмешательство России в американские выборы, это может привести не только к освобождению аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса, но и привести к развалу России.

Такое мнение озвучил глава Фонда Стоп Информ Террор России Герман Обухов, передает Obozrevatel.

"Если в отношении России будут введены "убийственные" санкции, Путин и все его окружение могут решить: "Мы этого не потянем", – предположил он.

Обухов отметил, что DETER Act предусматривает отключение РФ от международной финансовой системы SWIFT и эмбарго на покупку нефти и газа у России.

"В этом случае, по мнению западных экспертов, российская экономика сложится в течение двух лет. Она просядет на две трети. Платить силовикам и бюджетникам будет нечем. Что они тогда будут делать, никто не знает. Россия распадется – вот и все", – заявил он.

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Обухов добавил, что речь может идти о перспективе более двух-трех лет. В сегодняшней ситуации Кремль не рассматривает вариант ухода с Донбасса и из Крыма, поскольку это негативно скажется на уровне поддержки власти.

"Если этот вопрос закрыть, если отдать Донбасс и Крым, народ скажет: "Эй, ребят, вы что?". Но если будет совсем плохо, найдут предлог, как отдать", – считает эксперт.

Справка. Законопроект DETER Act (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, закон для "защиты выборов от угроз путем установления ограничений") был инициирован сенатором-демократом Крисом ван Холленом и республиканцем Рубио. Законопроект требует от директора национальной разведки США определять в 60-дневный период после любых выборов, вмешивалась ли Россия или любое другое государство в выборы в США. В случае утвердительного ответа администрация США должна вводить санкции в банковском секторе, сферах энергетики, оборонной промышленности и суверенного долга.

Как сообщал Главред, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что если президент Российской Федерации Владимир Путин до последнего вздоха будет "сидеть на троне", после его смерти Россию разорвет внутренняя борьба за власть. По его словам, многие субъекты федерации готовы выйти из ее состава, прежде всего, это попытаются сделать Чечня, Дагестан и Татарстан.

новости России санкции США аннексия Крыма санкции против России война на Донбассе Герман Обухов
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