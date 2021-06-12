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Єлизавета II в розкішній сукні розрізала торт для лідерів G7 церемоніальною шаблею

12 червня 2021, 13:55

Британська королева стала зіркою вечора. Під час фотосесії з главами держав вона однією лише фразою змусила їх розсміятися.

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95-річна королева розрізала торт мечем на прийомі для лідерів G7 / Reuters

Королева Єлизавета II з'явилася на вечірньому прийомі для лідерів Великої сімки (G7), що його організував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

На заході королева багато посміхалася і жартувала, передає ТСН. Під час фотосесії з главами держав вона однією лише фразою змусила їх розсміятися.

"Ви повинні виглядати так, ніби вам це подобається", - сказала Її Величність, побачивши кам'яні обличчя політиків.

Крім того, Єлизавету II попросили розрізати святковий торт. Причому незвичайним чином. Замість ножа королева різала частування церемоніальною шаблею. Монарху вручив меч Едвард Боліто, лорд-лейтенант Корнуолла.

  • Королева Єлизавета II на саміті G7
    Королева Єлизавета II на саміті G7 Reuters
  • Королева Єлизавета II на саміті G7
    Королева Єлизавета II на саміті G7 Reuters
  • Королева Єлизавета II на саміті G7
    Королева Єлизавета II на саміті G7 Reuters
  • Королева Єлизавета II на саміті G7
    Королева Єлизавета II на саміті G7 Reuters
  • Королева Єлизавета II на саміті G7
    Королева Єлизавета II на саміті G7 Reuters
  • Королева Єлизавета II на саміті G7
    Королева Єлизавета II на саміті G7 Reuters

Прийом проводився в рамках проекту Едем в Сент-Остеллі. Єлизавету II супроводжував принц Уельський, герцогиня Корнуолльська, а також герцог і герцогиня Кембриджські.

Яке вбрання Єлизавета II вибрала для прийому G7

Британська королева прийшла в гарній сукні молочного кольору з квітковим малюнком. Образ доповнила сумка британського бренду Launer, туфлі на низьких підборах і білі рукавички.

З прикрас Єлизавета II вибрала перлинні намиста з трьох ниток, а також сережки і золоту брошку у вигляді колосків проса, яка складається з 11 діамантів грушоподібної форми і золота. Прикрасу Її Величності подарував президент Ботсвани Фестус Могае під час зустрічі глав урядів Співдружності у 2007 році.

Як повідомляв Главред, наприкінці травня королева Єлизавета II вийшла на публіку із сяючою посмішкою на обличчі та у неймовірно яскравому образі. Як зазначали користувачі Мережі, такою щасливою Її Величність ніхто не бачив після смерті принца Філіпа.

Нагадаємо, 9 квітня 2021 року у віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп.

новини Великобританії Велика сімка Єлизавета II Борис Джонсон
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