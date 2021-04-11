Ердоган назвав шлях подолання розбіжностей між Україною та Росією

Києву та Москві необхідно вести переговори, вважає очільник Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його держава виступає за те, щоб розбіжності між Україною і Російською Федерацією були подолані незабаром мирним шляхом.
Анкара вважає, що розбіжності між Українською державою та РФ мають бути подолані завдяки переговорам, публікує слова турецького лідера Анадолу.
За словами Ердогана, переговори необхідні для того, щоб у регіоні було безпечно.
"Анкара виступає за якнайшвидше мирне подолання розбіжностей між Росією та Україною шляхом переговорів", – заявив турецький лідер.
Нагадаємо, 10 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини з робочим візитом та у Стамбулі провів переговори з Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Конфлікт між Україною і Росією – що потрібно знати
- РФ у 2014-му захопила український Крим. У цьому ж році бойовики, яких підтримує Росія, захопили частину території Донецької та Луганської областей й створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Також на частину сходу України вдерлися російські війська.
- Після агресії проти України низка країн Заходу покарали РФ санкціями.
- Російська сторона стверджує, що не бере участь у конфлікті на Донбасі й називає питання Криму "закритим".
- Наприкінці березня на Донбасі загострилася ситуація – у результаті обстрілу, здійсненого проросійськими бойовиками, загинули четверо військовослужбовців України.
- Ситуацію на сході України обговорили російський президент Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель та глава Франції Еммануель Макрон.
- Пізніше в Офісі президента Володимира Зеленського поділилися, що Путін відмовився спілкуватися з українським лідером.
- В останні дні березня також стало відомо, що Росія стягує війська до східного кордону України. У РФ стверджують, що не готуються до агресії.
Автор: Катерина Присяжнюк