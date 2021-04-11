Ердоган назвав шлях подолання розбіжностей між Україною та Росією

Розбіжності між Україною і РФ потрібно подолати мирно, заявив Реджеп Тайїп Ердоган / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його держава виступає за те, щоб розбіжності між Україною і Російською Федерацією були подолані незабаром мирним шляхом.

Анкара вважає, що розбіжності між Українською державою та РФ мають бути подолані завдяки переговорам, публікує слова турецького лідера Анадолу.

За словами Ердогана, переговори необхідні для того, щоб у регіоні було безпечно.

"Анкара виступає за якнайшвидше мирне подолання розбіжностей між Росією та Україною шляхом переговорів", – заявив турецький лідер.

Нагадаємо, 10 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини з робочим візитом та у Стамбулі провів переговори з Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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