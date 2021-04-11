Эрдоган назвал путь решения разногласий между Украиной и Россией

Разногласия между Украиной и РФ нужно решить мирно, заявил Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство выступает за то, чтобы разногласия между Украиной и Российской Федерацией разрешились в скором времени мирным путем.

Анкара считает, что разногласия между украинским государством и РФ должны разрешиться благодаря переговорам, приводит слова турецкого лидера Анадолу.

По словам Эрдогана, переговоры необходимы для того, чтобы в регионе было безопасно.

"Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров", – заявил турецкий лидер.

Напомним, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом и в Стамбуле провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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