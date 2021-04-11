Эрдоган назвал путь решения разногласий между Украиной и Россией

Киеву и Москве необходимо вести переговоры, полагает глава Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство выступает за то, чтобы разногласия между Украиной и Российской Федерацией разрешились в скором времени мирным путем.
Анкара считает, что разногласия между украинским государством и РФ должны разрешиться благодаря переговорам, приводит слова турецкого лидера Анадолу.
По словам Эрдогана, переговоры необходимы для того, чтобы в регионе было безопасно.
"Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров", – заявил турецкий лидер.
Напомним, 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом и в Стамбуле провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Конфликт между Украиной и Россией – что нужно знать
- РФ в 2014-м захватила украинский Крым. В этом же году боевики, которых поддерживает Россия, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Также на часть востока Украины вторглись российские войска.
- После агрессии в отношении Украины ряд стран Запада наказали РФ санкциями.
- Российская сторона утверждает, что не участвует в конфликте на Донбассе и называет вопрос Крыма "закрытым".
- В конце марта на Донбассе обострилась ситуация – в результате обстрела, осуществленного пророссийскими боевиками, погибли четверо военнослужащих Украины.
- Ситуацию на востоке Украины обсудили российский президент Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон.
- Позже в Офисе президента Владимира Зеленского поделились, что Путин отказался общаться с украинским лидером.
- В последние дни марта также стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины. В РФ утверждают, что не готовятся к агрессии.
Автор: Екатерина Присяжнюк