Эрдоган раскрыл планы по оборонному сотрудничеству Турции и Украины

Турция и Украина усиливает координацию в сфере безопасности и оборонной промышленности - Эрдоган / Reuters

Совместная работа Турции и Украины в сфере оборонной промышленности является важным элементом турецко-украинского сотрудничества. Государства запустили механизм взаимодействия в вопросах обороны и безопасности на уровне глав МИД и министров обороны в формате 2+2, что поспособствует укреплению координации. Об этом заявил президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган.

"Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате "2+2" (главы МИД и минобороны двух стран). Таким образом, мы усилим координацию между нашими странами", - сказал президент Турции в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.Читайте такжеЭрдоган объявил о помощи Украине в ситуации с Донбассом

При этом он добавил, что усиление сотрудничества Анкары и Киева в оборонной сфере не несет угрозы другим государствам.

"Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны", - подчеркнул Эрдоган.

Итоги переговоров Зеленского и Эрдогана