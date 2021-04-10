Эрдоган раскрыл планы по оборонному сотрудничеству Турции и Украины

Сотрудничество Анкары и Киева в оборонной сфере не направлено на третьи страны, сказал Реджеп Эрдоган.
Совместная работа Турции и Украины в сфере оборонной промышленности является важным элементом турецко-украинского сотрудничества. Государства запустили механизм взаимодействия в вопросах обороны и безопасности на уровне глав МИД и министров обороны в формате 2+2, что поспособствует укреплению координации. Об этом заявил президент Турецкой республики Реджеп Эрдоган.
"Важным элементом нашего сотрудничества является сотрудничество в оборонной промышленности. Принимая во внимание вопросы обороны и безопасности, мы начали работу в формате "2+2" (главы МИД и минобороны двух стран). Таким образом, мы усилим координацию между нашими странами", - сказал президент Турции в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.Читайте такжеЭрдоган объявил о помощи Украине в ситуации с Донбассом
При этом он добавил, что усиление сотрудничества Анкары и Киева в оборонной сфере не несет угрозы другим государствам.
"Сотрудничество между нашими странами не является инициативой, которая направлена на третьи страны", - подчеркнул Эрдоган.
Итоги переговоров Зеленского и Эрдогана
- Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля пребывает с визитом в Турецкой республике. Глава государства провел в Стамбуле переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Киева и Анкары.
- Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Анкара по-прежнему осуждает аннексию Крыма и поддерживает Крымскую платформу, задачей которой является обеспечение возвращения Крыма под политический контроль Киева.
- Зеленский и Эрдоган подписали ряд важных документов, среди которых также соглашение о строительстве жилья для крымских татар и отдельных категорий граждан. Также лидеры стран договорились о сотрудничестве в сфере спорта на 2022-2023 годы.
- Кроме того, Турция поддерживает Украину на пути в НАТО и готова помочь Киеву обеспечить соответствие украинской армии требованиям Североатлантического альянса.