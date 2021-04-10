Ердоган розкрив плани з оборонного співробітництва Туреччини та України

Туреччина і Україна посилює координацію у сфері безпеки та оборонної промисловості - Ердоган / Reuters

Спільна робота Туреччини та України у сфері оборонної промисловості є важливим елементом турецько-українського співробітництва. Держави запустили механізм взаємодії в питаннях оборони і безпеки на рівні глав МЗС і міністрів оборони у форматі 2+2, що посприяє зміцненню координації. Про це заявив президент Турецької республіки Реджеп Ердоган.

"Важливим елементом нашої співпраці є співпраця в оборонній промисловості. Беручи до уваги питання оборони і безпеки, ми почали роботу у форматі "2+2" (глави МЗС і Міноборони двох країн). Таким чином, ми посилимо координацію між нашими країнами", - сказав президент Туреччини під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу Україні в ситуації з Донбасом

При цьому він додав, що посилення співпраці Анкари і Києва в оборонній сфері не несе загрози іншим державам.

"Співпраця між нашими країнами не є ініціативою, яка спрямована на треті країни", - підкреслив Ердоган.

Підсумки перемовин Зеленського та Ердогана