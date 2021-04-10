Ердоган розкрив плани з оборонного співробітництва Туреччини та України

Співпраця Анкари і Києва в оборонній сфері не спрямована на треті країни, сказав Реджеп Ердоган.
Спільна робота Туреччини та України у сфері оборонної промисловості є важливим елементом турецько-українського співробітництва. Держави запустили механізм взаємодії в питаннях оборони і безпеки на рівні глав МЗС і міністрів оборони у форматі 2+2, що посприяє зміцненню координації. Про це заявив президент Турецької республіки Реджеп Ердоган.
"Важливим елементом нашої співпраці є співпраця в оборонній промисловості. Беручи до уваги питання оборони і безпеки, ми почали роботу у форматі "2+2" (глави МЗС і Міноборони двох країн). Таким чином, ми посилимо координацію між нашими країнами", - сказав президент Туреччини під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.читайте такожЕрдоган оголосив про допомогу Україні в ситуації з Донбасом
При цьому він додав, що посилення співпраці Анкари і Києва в оборонній сфері не несе загрози іншим державам.
"Співпраця між нашими країнами не є ініціативою, яка спрямована на треті країни", - підкреслив Ердоган.
Підсумки перемовин Зеленського та Ердогана
- Президент України Володимир Зеленський 10 квітня перебуває з візитом у Турецькій республіці. Глава держави провів у Стамбулі перемовини з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час яких сторони обговорили широкий спектр питань співпраці Києва та Анкари.
- Ердоган заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Анкара, як і раніше, засуджує анексію Криму і підтримує Кримську платформу, завданням якої є забезпечення повернення Криму під політичний контроль Києва.
- Зеленський і Ердоган підписали низку важливих документів, серед яких також угода про будівництво житла для кримських татар і окремих категорій громадян. Також лідери країн домовилися про співпрацю у сфері спорту на 2022-2023 роки.
- Крім того, Туреччина підтримує Україну на шляху до НАТО і готова допомогти Києву забезпечити відповідність української армії вимогам Північноатлантичного альянсу.