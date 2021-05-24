ЄС офіційно закрив небо для авіакомпаній Білорусі

Євросоюз прийняв жорстке рішення у відповідь на "повітряне піратство" і репресії щодо Романа Протасевича
Саміт Євросоюзу ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це послідувало у відповідь на дії білоруського режиму по посадці літака Ryanair в Мінську.
Відповідний документ оприлюднив спікер голови Ради Європи Баренд Лейтс.
У документі йдеться, що Європейська Рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair в Мінську 23 травня, що загрожує авіаційній безпеці, і затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича і його дівчини.
Також Європейська рада вимагає негайного звільнення Рамана Пратасевича і Софію Сапеги і гарантування їм свободи пересування;
- закликає міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент;
- пропонує Раді якнайшвидше прийняти додаткові списки фізичних та юридичних осіб щодо яких вводяться санкції;
- закликає Раду прийняти подальші цілеспрямовані економічні санкції;
- закликає всіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати перельоту в Білорусь;
- закликає Раду вжити необхідних заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній.
"Європейська Рада продовжуватиме розглядати це питання", - йдеться в документі.
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Припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, доручив уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.
- Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що у вівторок, 24 травня, відбудеться засідання Кабміну, на якому уряд офіційно розглядатиме питання закриття авіасполучення між Україною та Білоруссю.
- Рішення офіційного Києва пов'язане з подіями в Мінську, які відбулися 23 травня. Влада Білорусі зупинила в Мінську літак рейсу Ryanair під приводом вибухового пристрою на борту. На авіалайнері летів Білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич, якого затримали силовики.