ЄС офіційно закрив небо для авіакомпаній Білорусі

Авіакомпаніям з Білорусі заборонили літати в ЄС / casino.by

Саміт Євросоюзу ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Це послідувало у відповідь на дії білоруського режиму по посадці літака Ryanair в Мінську.

Відповідний документ оприлюднив спікер голови Ради Європи Баренд Лейтс.

У документі йдеться, що Європейська Рада рішуче засуджує вимушену посадку рейсу Ryanair в Мінську 23 травня, що загрожує авіаційній безпеці, і затримання білоруською владою журналіста Романа Протасевича і його дівчини.

Також Європейська рада вимагає негайного звільнення Рамана Пратасевича і Софію Сапеги і гарантування їм свободи пересування;

закликає міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент;

пропонує Раді якнайшвидше прийняти додаткові списки фізичних та юридичних осіб щодо яких вводяться санкції;

закликає Раду прийняти подальші цілеспрямовані економічні санкції;

закликає всіх перевізників, що базуються в ЄС, уникати перельоту в Білорусь;

закликає Раду вжити необхідних заходів щодо заборони польотів у повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній.

"Європейська Рада продовжуватиме розглядати це питання", - йдеться в документі.

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