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Євросоюз дав важливі рекомендації Росії через агресію на Донбасі

14 квітня 2021, 19:46

РФ рекомендують повною мірою використовувати всі відповідні положення Віденського документа та інших заходів зміцнення довіри і безпеки.

Євросоюз
Євросоюз надав Росії рекомендації / zn.ua

Сьогодні за запитом України відповідно до Віденського документу 2011 року в ОБСЄ було скликано спеціальне засідання Постійної ради і Форуму безпеки співробітництва для обговорення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. За його підсумками, країни Європейського Союзу опублікували заяву, що містить рекомендації для РФ

РФ рекомендують повною мірою використовувати всі відповідні положення Віденського документу та інших заходів зміцнення довіри і безпеки, зокрема:

  • зробити кроки по деескалації ситуації і почати конструктивний діалог і конструктивні консультації;
  • забезпечити, відповідно до її зобов'язань за Віденським документом, повну прозорість своєї діяльності, зокрема з фундаментальних питань, що стосуються чисельності й структури постійно дислокованих військ у відповідних районах і додаткових перекинутих військ, що беруть участь у бойовій підготовці, і тривалості їх дислокації;
  • добровільно забезпечити відвідування, щоб розвіяти побоювання з приводу її військової діяльності, відповідно до положень пункту 18 Віденського документа 2011 року;
  • продовжити обговорення цього конкретного питання на ПС-ФБС;
  • щоб держави-учасники продовжували регулярно інформувати ФБС, зокрема про військову діяльність у прикордонних районах.

Ситуація на Донбасі - про що повідомлялося раніше:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.

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