Євросоюз дав важливі рекомендації Росії через агресію на Донбасі

Євросоюз надав Росії рекомендації / zn.ua

Сьогодні за запитом України відповідно до Віденського документу 2011 року в ОБСЄ було скликано спеціальне засідання Постійної ради і Форуму безпеки співробітництва для обговорення військової активності Росії уздовж кордону з Україною. За його підсумками, країни Європейського Союзу опублікували заяву, що містить рекомендації для РФ

РФ рекомендують повною мірою використовувати всі відповідні положення Віденського документу та інших заходів зміцнення довіри і безпеки, зокрема:

зробити кроки по деескалації ситуації і почати конструктивний діалог і конструктивні консультації;

забезпечити, відповідно до її зобов'язань за Віденським документом, повну прозорість своєї діяльності, зокрема з фундаментальних питань, що стосуються чисельності й структури постійно дислокованих військ у відповідних районах і додаткових перекинутих військ, що беруть участь у бойовій підготовці, і тривалості їх дислокації;

добровільно забезпечити відвідування, щоб розвіяти побоювання з приводу її військової діяльності, відповідно до положень пункту 18 Віденського документа 2011 року;

продовжити обговорення цього конкретного питання на ПС-ФБС;

щоб держави-учасники продовжували регулярно інформувати ФБС, зокрема про військову діяльність у прикордонних районах.

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