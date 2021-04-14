Евросоюз дал важные рекомендации России из-за агрессии на Донбассе

Евросоюз предоставил России рекомендации / zn.ua

Сегодня по запросу Украины в соответствии с Венским документом 2011 года в ОБСЕ было созвано специальное заседание Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества для обсуждения военной активности России вдоль границы с Украиной. По его итогам, страны Европейского Союза опубликовали заявление, содержащее рекомендации для РФ

РФ рекомендуют в полной мере использовать все соответствующие положения Венского документа и других мер укрепления доверия и безопасности, в частности:

предпринять шаги по деэскалации ситуации и начать конструктивный диалог и конструктивные консультации;

обеспечить, в соответствии с ее обязательствами по Венскому документу, полную прозрачность своей военной деятельности, в частности по фундаментальным вопросам, касающимся численности и структуры постоянно дислоцированных войск в соответствующих районах и дополнительных переброшенных войск, участвующих в боевой подготовке, и продолжительности их дислокации;

добровольно обеспечить посещение, чтобы развеять опасения по поводу ее военной деятельности, в соответствии с положениями пункта 18 Венского документа 2011 года;

продолжить обсуждение этого конкретного вопроса на ПС-ФБС;

чтобы государства-участники продолжали регулярно информировать ФБС, в частности о военной деятельности в приграничных районах.

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