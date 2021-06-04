Євросоюз оголосив повну повітряну блокаду літакам з Білорусі

Євросоюз закрив небо для літаків з Білорусі з 4 червня / casino.by

Європейський Союз прийняв рішення заборонити польоти літаків авіакомпаній республіки Білорусь в повітряному просторі наднаціонального об'єднання. Білоруським авіалайнерам також не дозволяється посадка в європейських аеропортах. Таке рішення було прийнято Радою ЄС.

Як зазначено у заяві Ради Європейського Союзу, яка опублікована в п'ятницю, 4 червня, через ситуацію, що склалася на території республіки Білорусь, було прийнято рішення про заборону білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС. Також літакам білоруських авіаперевізників заборонено приземлятися в європейських аеропортах.

"Рада сьогодні прийняла рішення посилити існуючі обмежувальні заходи у зв'язку з ситуацією у Білорусі, впровадивши заборону на використання повітряного простору ЄС і на доступ в аеропорти ЄС для білоруських перевізників всіх типів", - підкреслюється у заяві.читайте також"Повітряне піратство" Лукашенка: у ЄС розповіли, як закривають небо від Білорусі

Нагадаємо, 3 червня Європейське агентство авіаційної безпеки заборонило літакам авіакомпаній ЄС літати в повітряному просторі Білорусі. Авіаперельоти в небі над республікою дозволені тільки в екстрених випадках.

Європейська Рада у зв'язку з інцидентом з авіалайнером компанії Ryanair у Мінську раніше рекомендувала закрити авіапростір ЄС для Білорусі.

Інцидент з авіалайнером Ryanair у Мінську

Авіалайнер компанії Ryanair 23 травня здійснював рейс з Афін до Вільнюса, проте в екстреному порядку був змушений приземлитися у Мінську за наполяганням Білорусі. Білоруська сторона мотивувала посадку літака інформацією про наявність бомби на борту. Однак при огляді салону лайнера вибухових пристроїв виявлено не було.

Цим рейсом летів білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Їх затримали силовики після посадки літака у Мінську.

Директор компанії Ryanair Майкл О'лірі заявив, що Білорусь надала неправдиву інформацію щодо перемовин диспетчера і пілота. Згідно з його словами, диспетчерська не з'єднала пілота з авіакомпанією, внаслідок чого у нього не було іншого виходу, окрім як посадити літак у Мінську.