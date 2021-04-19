Євросоюз закликав Росію відвести свої війська від кордонів України

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ ЄС ситуації на кордоні України звернувся до Росії.
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.
"Ситуація вкрай небезпечна. Ми закликаємо Росію відвести її війська від українського кордону", - сказав Боррель перед початком зустрічі, повідомляє Європейська правда.
За його словами, на засіданні, яке пройде у відеоформаті, міністри обговорять ситуацію на кордоні України через розгортання російських військ.
Він нагадав, що до участі у відеоконференції запрошений міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба, який, за словами Борреля, проінформує європейських колег про ситуацію на українському кордоні.
"Відносини з Росією не поліпшуються, навпаки: напруга зростає", - додав Боррель.
Крім того, за словами дипломата, глави МЗС 27 країн ЄС розглянуть ситуацію з висилкою з Чехії російських дипломатів і погіршення стану здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального.
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжньою метою нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України може бути посилення тиску на країну з метою примусу до поступок у переговорному процесі.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що РФ зосередила біля українських кордонів рекордну кількість військ за роки російсько-українського конфлікту. Всі 30 країн-учасників НАТО висловили стурбованість у зв'язку з цими подіями.