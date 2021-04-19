Євросоюз закликав Росію відвести свої війська від кордонів України

Жозеп Боррель закликав Росію відвести свої війська від кордонів України / Reuters

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.

"Ситуація вкрай небезпечна. Ми закликаємо Росію відвести її війська від українського кордону", - сказав Боррель перед початком зустрічі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, на засіданні, яке пройде у відеоформаті, міністри обговорять ситуацію на кордоні України через розгортання російських військ.

Він нагадав, що до участі у відеоконференції запрошений міністр закордонних справ України Дмитра Кулеба, який, за словами Борреля, проінформує європейських колег про ситуацію на українському кордоні.

"Відносини з Росією не поліпшуються, навпаки: напруга зростає", - додав Боррель.

Крім того, за словами дипломата, глави МЗС 27 країн ЄС розглянуть ситуацію з висилкою з Чехії російських дипломатів і погіршення стану здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше: