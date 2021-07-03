Франція і Німеччина – тільки посередники: Макрон у розмові з Путіним назвав сценарій щодо Донбасу

Росія і Україна повинні домовлятися щодо Донбасу - Макрон / Reuters

Франція і Німеччина виступають в якості посередників у процесі врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Конкретно Росія і Україна повинні вжити заходів для вирішення конфронтації і знайти для цього потрібні рішення. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон.

У комюніке Єлисейського палацу, опублікованого за підсумками телефонної розмови Макрона з російським президентом Путіним, сказано, що Париж і Берлін є тільки посередниками в процесі вирішення конфлікту на Донбасі. Домовлятися щодо врегулювання конфронтації повинні Росія і Україна, причому у рамках нормандського формату.

"Що стосується України, Президент Республіки нагадав про актуальність нормандського формату, в якому Франція і Німеччина виступають в якості посередників, щоб Україна і Росія могли покласти край конфлікту і знайти рішення", - підкреслюється у заяві.читайте такожЗрив зустрічі Зеленського і Путіна: на Банковій пояснили заяви Кремля

Нагадаємо, 2 липня відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з російським главою держави Володимиром Путіним. Під час перемовин сторони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Росія звинуватила Україну в нібито зриві перемовин - Москва вважає, що Київ, мовляв, повинен вести прямий діалог з російськими незаконними збройними формуваннями "ЛДНР" і надати особливий статус окремим районам Донбасу.

Реклама

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив факт таких перемовин, проте уточнив, що наразі невідомо, чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського.

30 червня Путін звинуватив Зеленського у тому, що він нібито віддав Україну під зовнішнє управління Заходу. Путін не бачить сенсу в перемовинах із Зеленським, однак готовий до такої зустрічі.

Президент України Зеленський готовий розмовляти з Путіним. Однак така зустріч може відбутися тільки у тому випадку, якщо російський глава держави дійсно зацікавлений у врегулюванні російсько-українського конфлікту.

2 липня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Кремль і Офіс президента наразі не ведуть конкретних перемовин щодо організації зустрічі Путіна і Зеленського.