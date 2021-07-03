Франция и Германия – только посредники: Макрон в разговоре с Путиным назвал сценарий по Донбассу

Россия и Украина должны договариваться по Донбассу - Макрон / Reuters

Франция и Германия выступают в качестве посредников в процессе урегулирования военного конфликта на Донбассе. Конкретно Россия и Украина должны принять меры для разрешения конфронтации и найти для этого нужные решения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

В коммюнике Елисейского дворца, опубликованного по итогам телефонного разговора Макрона с российским президентом Путиным, сказано, что Париж и Берлин являются только посредниками в процессе разрешения конфликта на Донбассе. Договариваться по вопросам урегулирования конфронтации должны Россия и Украина, причем в рамках нормандского формата.

"Что касается Украины, Президент Республики напомнил об актуальности нормандского формата, в котором Франция и Германия выступают в качестве посредников, чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения", - подчеркивается в заявлении.Читайте такжеСрыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля

Напомним, 2 июля состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским главой государства Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.

Россия обвинила Украину в якобы срыве переговоров – Москва считает, что Киев, дескать, должен вести прямой диалог с российскими незаконными вооруженными формированиями "ЛДНР" и предоставить особый статус отдельным районам Донбасса.

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Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт таких переговоров, однако уточнил, что пока неизвестно, состоится ли встреча Путина и Зеленского.

30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы отдал Украину под внешнее управление Запада. Путин не видит смысла в переговорах с Зеленским, однако готов к такой встрече.

Президент Украины Зеленский готов говорить с Путиным. Однако такая встреча может произойти только в том случае, если российский глава государства действительно заинтересован в урегулировании российско-украинского конфликта.

2 июля спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Кремль и Офис президента на данный момент не ведут конкретных переговоров по организации встречи Путина и Зеленского.