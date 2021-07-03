Путин поплакался в жилетку Макрона из-за Украины / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном пожаловался на Украину. Он отметил, что Киев "деструктивно действует" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Франци в ходе разговора высказались за активизацию переговорного прогресса для реализации минских договоренностей.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые - в том числе в нормандском формате - усилия фактически саботируют", - заявили в Кремле.

Российская сторона хочет, чтобы Украина установила прямой диалог с террористическими формированиями "ЛНР" и "ДНР", а также установила "особый статус Донбасса". В Москве считают, что это обязательствами Украины.

Напомним, в конце апреля Путин в разговоре с Макроном снова обвинил Украину. В свою очередь президент Франции призвал Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной, эффективно отведя войска и тяжелую технику от украинской границы, подтвердив стремление к прекращению огня на Донбассе и возобновив диалог.

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Переговоры по Донбассу - о чем сообщалось ранее:

Президент Украины Владимир Зеленский в мае во время своей пресс-конференции заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи украинского гаранта с российским главой государства Владимиром Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 июня сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским. Однако стороны пока не достигли каких-либо конкретных договоренностей.

Российский президент Владимир Путин 30 июня обвинил Зеленского в том, что он, дескать, сдал Украину под внешнее управления Запада. Путин не видит смысла проводить встречу с Зеленским, однако готов к реализации таких переговоров.

2 июля в Кремле заявили, что на данный момент нет никаких предметных переговоров по встрече Путина и Зеленского.