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Путин в разговоре с Макроном снова обвинил Украину

26 апреля 2021, 21:52
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У Путина рассказали свою версию разговора с Макроном.

Путин, Макрон
Путин и Макрон обсудили Украину / Reuters

В Кремле рассказали свою версию разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как заявили в Кремле, Макрон сам позвонил Путину.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном", - говорится на сайте президента РФ.

В Кремле рассказали, что "президенты особое внимание уделили внутриукраинскому конфликту".

"Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Юго-Востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - заявили в Кремле.

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Ранее у Макрона заявили, что президент Франции призвал Путина добросовестно и в долгосрочной перспективе взять на себя обязательство по снижению напряженности с Украиной, эффективно отведя войска и тяжелую технику от украинской границы, подтвердив стремление к прекращению огня на Донбассе и возобновив диалог.

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Владимир Путин война на Донбассе Эммануэль Макрон
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