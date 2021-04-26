Выяснилось, о чем говорил Макрон с Путиным

Лидеры двух стран скоро планируют объявить об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились в скором времени объявить об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха, сообщили в понедельник в канцелярии французского лидера.
Макрон в ходе разговора с Путиным призвал его искренне добиваться снижения напряженности с Украиной.
Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время телефонного разговора с президентом России, что он обеспокоен данными о состоянии здоровья Навального.
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"К нам поступают тревожные слухи об Алексее Навальном и состоянии его здоровья в тюрьме", - заявил Путину Макрон.
Переговоры Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
Автор: Екатерина Трохимчук