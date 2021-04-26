Выяснилось, о чем говорил Макрон с Путиным

Макрон пообщался с Путиным / Сайт Кремля

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились в скором времени объявить об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха, сообщили в понедельник в канцелярии французского лидера.

Макрон в ходе разговора с Путиным призвал его искренне добиваться снижения напряженности с Украиной.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время телефонного разговора с президентом России, что он обеспокоен данными о состоянии здоровья Навального.

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"К нам поступают тревожные слухи об Алексее Навальном и состоянии его здоровья в тюрьме", - заявил Путину Макрон.

Переговоры Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее: