Французькі військові б'ють на сполох і попереджають Макрона про війну

Макрона попередили про "громадянську війну" / УНІАН

Французькі військові звернулися до президента Еммануеля Макрона з відкритим листом. У документі вони попередили владу про те, що в країні назріває "громадянська війна".

Як пише Valeurs Actuelles, бійці Збройних сил також звинуватили главу держави і уряд в "боягузтві" і "обмані". На їхню думку, влада "йде на поступки ісламістам, за знищення якого віддали життя багато солдатів".

Автори листа описують себе як частину молодого покоління військових, які служили за кордоном: в Афганістані, малі та Центральноафриканській Республіці, – або ж брали участь в антитерористичних операціях.

"Якщо вибухне громадянська війна, армія буде підтримувати порядок на своїй землі. Ніхто не може бажати такої жахливої ситуації – старше покоління не більше, ніж ми – але так, у Франції назріває громадянська війна, і ви це прекрасно знаєте", – зазначили солдати.

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У той же час, за інформацією ЗМІ, під документом можуть вільно підписатися всі бажаючі.

Раніше лист з аналогічними застереженнями направили 20 відставних французьких генералів і група офіцерів.

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