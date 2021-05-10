Французские военные бьют тревогу и предупреждают Макрона о войне

Макрона предупредили о "гражданской войне" / УНИАН

Французские военные обратились к президенту Эммануэлю Макрону с открытым письмом. В документе они предупредили власть о том, что в стране назревает "гражданская война".

Как пишет Valeurs Actuelles, бойцы вооруженных сил также обвинили главу государства и правительство в "трусости" и "обмане". По их мнению, власть "идет на уступки исламистам, за уничтожение которого отдали жизни много солдат".

Авторы письма описывают себя как часть молодого поколения военных, которые служили за рубежом: в Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике, – или же принимали участие в антитеррористических операциях.

"Если разразится гражданская война, армия будет поддерживать порядок на своей земле. Никто не может желать такой ужасной ситуации – старшее поколение не больше, чем мы – но так, во Франции назревает гражданская война, и вы это прекрасно знаете", – отметили солдаты.

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В то же время, по информации СМИ, под документом могут свободно подписаться все желающие.

Ранее письмо с аналогичными оговорками направили 20 отставных французских генералов и группа офицеров.

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