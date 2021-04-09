Франция экстренно обратилась к Путину из-за Донбасса

Ле Дриан подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Власти Франции призвали Россию немедленно разъяснить через ОБСЕ цель передвижения войск возле границы с Украиной. В Париже выразили глубокую озабоченность передвижением российских вооруженных сил, пишет МИД Франции.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные разговоры главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии германии Хайко Маасом.
Париж "считает важным и неотложным", чтобы Россия через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснила структуру и мотивы передвижений своих войск на границе с Украиной.
"Мы призываем Россию прекратить свои провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - говорится в заявлении.
Также Ле Дриан подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Читайте такжеУ Шойгу напомнили о вводе войск РФ в Украину и грозят захватить Левобережье
"В этом контексте Франция напоминает, что она не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы поддерживаем позицию сдержанности и ответственности, проявленную в этом контексте украинскими властями", - отметили в МИД Франции.
По словам Ле Дриана, Париж продолжит свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.
Войска России у границ Украины
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 апреля сказал, что войска РФ будут находиться у границ Украины столько времени, сколько нужно России. Решение по срокам базирования подразделений будет принято военным руководством и президентом Владимиром Путиным.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак опроверг заявления России о якобы готовящейся военной операции Украины по освобождению Донбасса и заявил о дезинформации со стороны РФ. Также он предупредил, что Украина стремится к миру, однако в случае провокаций ВСУ готовы будут дать отпор врагу.
- США приняли решение отправить два военных корабля в Черное море в ответ на концентрацию российских войск у границ Украины. Турция подтвердила прибытие американских кораблей на следующей неделе.