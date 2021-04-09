Франция экстренно обратилась к Путину из-за Донбасса

Франция обратилась к России из-за действий на Донабссе / pxhere.com

Власти Франции призвали Россию немедленно разъяснить через ОБСЕ цель передвижения войск возле границы с Украиной. В Париже выразили глубокую озабоченность передвижением российских вооруженных сил, пишет МИД Франции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные разговоры главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии германии Хайко Маасом.

Париж "считает важным и неотложным", чтобы Россия через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснила структуру и мотивы передвижений своих войск на границе с Украиной.

"Мы призываем Россию прекратить свои провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - говорится в заявлении.

Также Ле Дриан подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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"В этом контексте Франция напоминает, что она не признает и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы поддерживаем позицию сдержанности и ответственности, проявленную в этом контексте украинскими властями", - отметили в МИД Франции.

По словам Ле Дриана, Париж продолжит свои дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.

Войска России у границ Украины