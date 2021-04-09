Арестович объяснил, как Запад поддержал Украину в борьбе с Россией

Запад не оставит Украину один на один с Россией - Арестович / УНИАН

Запад продемонстрировал поддержку Украине в связи с давлением Москвы, стянувшей войска к украинским границам. Ряд переговоров с западными лидерами свидетельствует о том, что Киев не оставят один на один в противостоянии с российским государством. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что международное сообщество продемонстрировало поддержку Киеву. Лидеры ЕС высказали свою точку зрения по поводу наращивания российского военного контингента возле украинских границ. Меркель провела переговоры с Путиным, в ходе которых призвала российского президента отвести войска.

"ОБСЕ, Франция, Германия на уровне МИД, заявлений лидеров высказали свою оценку, предоставили концентрации российских войск на границе с Украиной. Из последних – госпожа Меркель, позавчера она провела беседу с Путиным, и, насколько мы знаем из открытых источников, призвала его отозвать войска с границ, прекратить угрозы и так далее, изменить направление политики", - отметил Арестович.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

Он акцентировал внимание на том, что за последнее время Зеленский успел провести переговоры с президентом США Байденом, премьером Британии Джонсоном и с руководством НАТО. Западные войска предприняли практические действия. В скором времени президент Зеленский отправится во Францию на переговоры с Макроном. Такая динамика позволяет сказать, что Запад не оставит Украину один на один с Россией.

"За последние 10 дней разговоры с Байденом, лидером Британии, лидером Канады, польским представителем, главой НАТО, главой военного комитета НАТО. Практические действия западных войск в поддержку Украины. Запланирован визит Зеленского во Францию. Это достаточно свидетельствует о всеобъемлющей поддержке и дает уверенность в том, что нас не оставят один на один с Россией", - добавил он, подчеркнув, что РФ пытается запугать Киев и Запад, а также не исключил дальнейших локальных обострений в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе.

Войска России у границ Украины