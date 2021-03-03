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Франция назвала Россию ужасающим соседом, но не откажется от диалога

3 марта 2021, 15:07
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Французско-российские отношения не разорвутся из-за Навального, сообщил глава МИД Франции.

Глава МИД Франции проехался по РФ, но высказался за сохранение связей
Жан-Ив Ле Дриан "проехался" по России, но высказался за сохранение связей / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что несмотря на действия российских властей в отношении оппозиционера Алексея Навального французское государство должно сохранить связи с Российской Федерацией.

Французские власти не откажутся от планов вести диалог с российской стороной, поскольку Франция и РФ – соседи, рассказал чиновник во время заседания Комиссии по иностранным делам Национального собрания, пишет rfi.fr.

Министр добавил, что иногда Россия бывает невыносимым соседом, а иногда – ужасающим.

"Мы должны сохранить связи с Россией, но при этом занять жесткую позицию и осудить действия властей в отношении… Навального… Мы не откажемся от планов (вести диалог с РФ – Ред.), потому что эта страна – наш сосед. Хотя это иногда неприятный, иногда ужасающий, а иногда невыносимый сосед", – заявил Ле Дриан.

Отравление, арест и осуждение Алексея Навального – что нужно знать

В августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты сообщили, что политика отравили ядом из группы Новичок.

Оппозиционер утверждал, что за его отравлением стоит российский президент Владимир Путин.

В январе Навальный вернулся в Россию, был задержан в московском аэропорту Шереметьево, а потом арестован на 30 суток.

Основанием для задержания и ареста стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го.

Оппозиционеру инкриминировали уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше. В начале февраля 2021-го суд приговорил Навального по делу Ив Роше к реальному сроку – политик получил 3,5 года колонии общего режима.

Позже его признали виновным по делу о "клевете" и впаяли штраф.

санкции против России Алексей Навальный Жан-Ив Ле Дриан
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