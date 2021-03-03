В США назвали компании, попавшие под санкции из-за дела Навального

США ввели санкции против России / УНИАН

Минторг США опубликовал список организаций, которые попали под торговые санкции за отравление и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. В санкционном списке есть немецкие компании и одна швейцарская.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Федеральном реестре США, под санкции помимо 27-го Научного центра Минобороны вошли такие компании: Химмед, Фемтеко, Интерлаб, Лабинвест, Аналит продактс, Интертек Инструментс, Фармконтракт, Рау фарм, Регионснаб.

Помимо этого, под ограничения Минторга попали три организации из Германии - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии - ChimConnect AG.

Как считают в Вашингтоне, эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

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