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В США назвали компании, попавшие под санкции из-за дела Навального

3 марта 2021, 06:36
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В санкционном списке есть немецкие компании и одна швейцарская.

Санкции
США ввели санкции против России / УНИАН

Минторг США опубликовал список организаций, которые попали под торговые санкции за отравление и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. В санкционном списке есть немецкие компании и одна швейцарская.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Федеральном реестре США, под санкции помимо 27-го Научного центра Минобороны вошли такие компании: Химмед, Фемтеко, Интерлаб, Лабинвест, Аналит продактс, Интертек Инструментс, Фармконтракт, Рау фарм, Регионснаб.

Помимо этого, под ограничения Минторга попали три организации из Германии - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии - ChimConnect AG.

Как считают в Вашингтоне, эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

Санкции против России - последние новости:

  • 2 марта США ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.
  • Штаты внесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий. США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России.
  • 2 марта Евросоюз также ввел санкции против России из-за ситуации с Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.
  • В России отреагировали на санкции США из-за ареста Навального. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала введение санкций со стороны США "торжеством абсурда". Она заявила, что Москва считает введение санкций вмешательством во внутренние дела России.

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