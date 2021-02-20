Новый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"

Алексей Навальный приговорен к серьезному штрафу.
В России закончился новый суд над Алексеем Навальным – российским оппозиционером, который уже был осужден по делу компании Ив Роше и должен отбывать срок в колонии.
В субботу, 2 февраля, в мировом суде Бабушкинского района Москвы прошло очередное заседание по делу о якобы клевете политика на ветерана Великой Отечественной войны, и в итоге подсудимого признали виновным, сообщает ТАСС.
Суд приговорил Навального к штрафу в сумме 850 тысяч рублей. Прокурор просила суд оштрафовать оппозиционера за клевету на 950 тысяч рублей.
Суд решил уменьшить сумму штрафа, поскольку у политика есть несовершеннолетний ребенок (Захару Навальному 13 лет – Ред.).
- Напомним, в России Алексея Навального обвинили в клевете летом 2020 года. Поводом для начала уголовного дела стал комментарий оппозиционера в Сети под видеороликом в поддержку поправок к российской конституции, в котором снялся ветеран ВОВ Игнат Артеменко.
- В судебном иске говорится, что политик назвал участников съемок "холуями" и "позором страны" и этим опорочил честь и достоинство ветерана. Навальный не признает свою вину и считает дело политизированным.
- Напомним, в Москве 2 февраля суд приговорил оппозиционера к трем с половиной годам колонии общего режима по делу Ив Роше. Оппозиционеру придется меньше находиться под стражей, поскольку десять месяцев он пробыл под домашним арестом.
Автор: Екатерина Присяжнюк