Новый суд над Навальным: стало известно решение по делу о "клевете"

Алексея Навального признали виновным в клевете / Reuters

В России закончился новый суд над Алексеем Навальным – российским оппозиционером, который уже был осужден по делу компании Ив Роше и должен отбывать срок в колонии.

В субботу, 2 февраля, в мировом суде Бабушкинского района Москвы прошло очередное заседание по делу о якобы клевете политика на ветерана Великой Отечественной войны, и в итоге подсудимого признали виновным, сообщает ТАСС.

Суд приговорил Навального к штрафу в сумме 850 тысяч рублей. Прокурор просила суд оштрафовать оппозиционера за клевету на 950 тысяч рублей.

Суд решил уменьшить сумму штрафа, поскольку у политика есть несовершеннолетний ребенок (Захару Навальному 13 лет – Ред.).