Стало известно о планах и условии визита Макрона в Украину

В Париже подтвердили планы президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Киев в этом году.
Президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность приезда в Украину в первом полугодии или летом 2021 года. На данный момент визит окончательно не запланирован, однако французский глава государства намерен посетить Киев при условии оптимальной ситуации с COVID-19. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Как рассказал дипломат в интервью Укринформ, точной даты возможного визита Макрона в Украину на данный момент нет. Планы по визиту подтверждаются Офисом президента Франции, однако возможность его приезда зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на территории украинского государства.
"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты мы пока не имеем, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики", - уточнил Понсен.Читайте такжеМакрон рассказал, как Запад должен поступать в отношениях с Россией
Также посол Франции в Украине подчеркнул, что визит президента Зеленского в Париж нужно рассматривать в качестве плановых переговоров глав двух государств.
Переговоры Зеленского и Макрона
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля находился с визитом в Париже, где гарант провел переговоры с главой Французской республики Эммануэлем Макроном. Также была проведена трехсторонняя дискуссия лидеров нормандского формата при участии канцлера ФРГ Ангела Меркель, которая подключилась к переговорам в рамках видеоконференции.
- Зеленский рассказал, что в ходе дискуссии с Макроном и Меркель, лидеры Украины, Франции и Германии обговорили ситуацию, связанную с обострением российско-украинского военного конфликта на Донбассе, и обстрелы снайперов противника.
- По итогам переговоров президент Франции Макрон заявил, что Париж, Киев и Берлин намерены продолжать поиск возможностей урегулирования конфликта на Донбассе. Как полагает Макрон, конфронтация на востоке Украины должна быть разрешена при помощи политического решения.
- 17 апреля у Макрона сделали заявление о намерении главы Французской республики провести переговоры с президентом РФ Путиным. Париж, Киев и Берлин требуют, чтобы Россия взаимодействовала с Украиной в вопросе реализации Минских соглашений.