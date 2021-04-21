Стало известно о планах и условии визита Макрона в Украину

Макрон летом намерен посетить Украину / Reuters

Президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность приезда в Украину в первом полугодии или летом 2021 года. На данный момент визит окончательно не запланирован, однако французский глава государства намерен посетить Киев при условии оптимальной ситуации с COVID-19. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Как рассказал дипломат в интервью Укринформ, точной даты возможного визита Макрона в Украину на данный момент нет. Планы по визиту подтверждаются Офисом президента Франции, однако возможность его приезда зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией на территории украинского государства.

"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты мы пока не имеем, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики", - уточнил Понсен.Читайте такжеМакрон рассказал, как Запад должен поступать в отношениях с Россией

Также посол Франции в Украине подчеркнул, что визит президента Зеленского в Париж нужно рассматривать в качестве плановых переговоров глав двух государств.

Переговоры Зеленского и Макрона