У Макрона объявили о планах по переговорам с Путиным о Донбассе

Макрон, Зеленский и Меркель выдвинули Путину требование по Донбассу / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным по вопросам участия Москвы в процессах реализации Минских соглашений. Дискуссия должна состояться в ближайшее время.

Как сообщили в Елисейском дворце, президент Франции Макрон, президент Украины Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров пришли к выводу, что договоренности, оформленные в рамках саммита в Париже в 2019 году, остаются актуальными. Лидеры государств требуют, чтобы Москва взаимодействовала с Киевом с целью дальнейшей реализации соглашений.Читайте такжеМакрон "забыл" о России в заявлении по конфликту на Донбассе

"Президент республики и президент Зеленский обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 г, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным", - подчеркнули в Елисейском дворце.

Переговоры Зеленского и Макрона