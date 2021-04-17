У Макрона объявили о планах по переговорам с Путиным о Донбассе

Франция, Украина и Германия требуют, чтобы Москва работала с Киевом по вопросу реализации Минских соглашений.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным по вопросам участия Москвы в процессах реализации Минских соглашений. Дискуссия должна состояться в ближайшее время.
Как сообщили в Елисейском дворце, президент Франции Макрон, президент Украины Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров пришли к выводу, что договоренности, оформленные в рамках саммита в Париже в 2019 году, остаются актуальными. Лидеры государств требуют, чтобы Москва взаимодействовала с Киевом с целью дальнейшей реализации соглашений.Читайте такжеМакрон "забыл" о России в заявлении по конфликту на Донбассе
"Президент республики и президент Зеленский обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 г, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным", - подчеркнули в Елисейском дворце.
Переговоры Зеленского и Макрона
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля находился с визитом в Париже, где провел переговоры с главой Французской республики Эммануэлем Макроном. В дискуссии также приняла участие немецкий канцлер Ангела Меркель, которая присоединилась к переговорам по видеосвязи.
- Зеленский сказал, что он также планировал провести переговоры с президентом РФ Путиным, однако хозяин Кремля отказался принимать участие в дискуссии.
- В ходе итогового брифинга президент Зеленский положительно высказался о возможной встрече Путина и Байдена, однако предупредил американского и российского лидеров в том, что если они будут говорить об Украине без участия Киева, то такие переговоры не приведут к успеху.
- Владимир Зеленский анонсировал на 19 апреля проведение переговоров в нормандском формате на уровне советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Советники должны обсудить перспективы реализации мирного плана по урегулированию конфликта в ОРДЛО.