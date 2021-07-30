Бридка парочка: у Навального розповіли про розкішну нерухомість путінських топпропагандистів

Ольга Скабєєва / скріншот з відео

У РФ пропагандисти державного телеканалу Росія 1 Євген Попов і Ольга Скабєєва володіють нерухомістю на 300 млн рублів.

Як з'ясував Фонд боротьби з корупцією, першу квартиру вони купили в 2015 році в новому будинку на вулиці Верхня Маслівка в Москві.

"Відмінне місце, Петровський парк в 100 метрах, та й до роботи недалеко. Всього шість хвилин на машині або 26 пішки. За московськими мірками - всього нічого. 105 квадратних метрів і вид на парк. Коштує така квартира 45 мільйонів рублів", - йдеться в матеріалі.

Другу квартиру розслідувачі знайшли через фотографії Попова в ліфті будинку, який знаходиться в новому елітному житловому комплексі ВТБ Арена Парк. Будинок розташований в 800 метрах від студії ВГТРК. Тут подружжя купило 170-метрову квартиру на дев'ятому поверсі. Всередині квартири є 37-метрова вітальня, поєднана з такого ж розміру холом, три спальні, чотири санвузли. Вартість з обробкою і ремонтом ФБК оцінив в 130 млн рублів.

У цьому ж житловому комплексі Попов і Скабєєва володіють нежитловим приміщенням з окремим входом на першому поверсі площею 180 кв.метрів, вартість якої оцінюється авторами розслідування в 130 млн рублів.

Реклама

"Разом тільки ці дві квартири і нежитлове приміщення тягнуть на 300 мільйонів рублів. Ні у Попова, ні у Скабєєвої не було ніякого бізнесу, вони не підприємці, у них немає ніякого іншого доходу, крім як від нас з вами, від державного телеканалу Росія", – вказують у фонді.

читайте такожЗа камерою був "бомжатник": в РФ "пов'язали" блогера і антиукраїнського пропагандиста Хованського

Раніше ведуча ТСН і ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1 Наталія Мосейчук заявила, що російський народ щовечора обробляє л*йном "зомбоящик".

Мосейчук в ефірі шоу Право на владу порадила пропагандистам Російської Федерації "вичісувати" питання, пов'язані з їх країною, а не з Україною.