Газпром за крок від добудови СП-2: у Росії відкинули угоду США і ФРН і розповіли про фініш проекту

Північний потік-2 буде добудовано за лічені тижні - посол Росії у Німеччині / Reuters

Сполучені Штати Америки та Німеччини не підписували угоду щодо Північного потоку-2. Це спільна заява, яка позбавлена юридичних зобов'язань для підписавших її сторін. Жодних зобов'язань і відповідальності ця угода не передбачає і для Росії. До того ж заява не позначиться на темпах і термінах будівництва газопроводу. Трубопровід буде добудовано за лічені тижні. Про це заявив посол РФ у Німеччині Сергій Нечаєв.

У інтерв'ю виданню Известия він заявив, що Вашингтон і Берлін не укладали угоду щодо Північного потоку-2. Вони підписали спільну заяву, яка не має юридичної сили і ні до чого не зобов'язує не тільки дві держави, а й Росію, яка не є стороною-підписантом документа.читайте такожДорога України до НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку Києва

"Перш за все, необхідно внести ясність в термінологію. США і ФРН не укладали угоду щодо СП-2. Йдеться про спільну заяву, яка не є юридично зобов'язуючим документом для підписавших її сторін. Для Росії, яка не брала участі в її підготовці, жодних конкретних зобов'язань вона тим більше не несе", - зазначив Нечаєв.

Крім того, за його словами, американо-німецька угода не позначиться на темпах і термінах завершення будівництва магістралі. Газопровід Північний потік-2 добудують у найближчі тижні.

"Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення СП-2. Будівельні роботи знаходяться на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні", - підкреслив Сергій Нечаєв.

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Північний потік-2

США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди щодо російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

На Банковій розкритикували документ. Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров сказав, що угода Штатів і ФРН щодо СП-2 нічого не гарантує Києву і є тільки декларацією. Тому українська держава й надалі протидіятиме проекту і вестиме переговори із Заходом.

Журналісти Bloomberg написали, що Німеччина не зупинить роботу Північного потоку-2 у разі нової агресії Росії проти України. Якщо буде реалізовано такий сценарій, то Євросоюз впровадить нові санкції щодо Москви.

Тим часом у Європі утворився дефіцит газу, в результаті чого стався сплеск ціни на паливо. У ГТС України і Нафтогазі звинувачують у цьому Газпром, який відмовляється від додаткових постачань газу через українську територію, щоб прискорити запуск Північного потоку-2.