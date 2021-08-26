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Загроза теракту в аеропорту Кабула є реальною - Генсек НАТО

26 серпня 2021, 06:52

У Кабулі йде одна з найбільших в історії операцій з евакуації. Найскладніше доставляти людей в аеропорт, оскільки країна перебуває під контролем талібів.

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Теракт в аеропорту Кабула є реальною небезпекою, вважає Столтенберг/ Фото Reuters

Загроза теракту в аеропорту Кабула в Афганістані зростає з кожним днем. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і додав, що йдеться про реальну, а не теоретичну небезпеку.

За його словами, загроза атак істотно зросте якщо, військові НАТО залишаться в Афганістані після 31 серпня, передає Financial Times.

"З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоби вивезти якомога більше людей. Однак... якщо ми залишимося після 31 серпня, особливо якщо таліби не дадуть нам хоча б якусь подобу мовчазної згоди, зростає загроза атак", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що зараз в Кабулі йде одна з найбільших в історії операцій з евакуації. За його словами, найскладніше доставляти людей в аеропорт оскільки прилегла територія і вся країна перебувають під контролем талібів.

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  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters
  • Евакуація з Афганістану
    Евакуація з Афганістану Фото Reuters

Після завершення військового процесу НАТО продовжить зусилля з евакуації комерційними рейсами і вимагатиме від талібів відкрити наземні шляхи.

читайте такожЕксперт спрогнозував, чи загрожують світу теракти після перемоги Талібану в АфганістаніТим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в Афганістані вже використані 70 відсотків матеріалів з "недоторканного запасу" – його зазвичай створюють в будь-якій країні на випадок надзвичайних ситуацій. Того, що залишилося на складі, вистачить на тиждень, і ВООЗ необхідно терміново поповнити запаси медичних матеріалів і обладнання. При цьому поки що кабульський аеропорт не приймає комерційні рейси, тому ВООЗ не може доставити 500 тонн медичних матеріалів.

Чисельність персоналу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Афганістані становить 700 осіб, вони працюють у всіх 34 провінціях країни. Представництво ВООЗ не має наміру залишати країну і просить міжнародне співтовариство про підтримку.

Тим часом в Афганістані зростає кільксіть інфікованих COVID-19. На тлі масової міграції людей вірус поширюватиметьсяся з ще більшою швидкістю. Масштаби тестування на COVID-19 порівняно з минулим тижнем скоротилися на 80 відсотків. Вакцини отримали лише п'ять відсотків афганців - це близько двох мільйонів осіб.

Як повідомляв Главред, в ООН спрогнозували жахливе майбутнє для захопленого талібами Афаністана. З голодом можуть зіткнутися близько 14 мільйонів афганців.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

  • 15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.
  • Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.
  • У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.
  • Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців.
  • 21 серпня президент США Джо Байден заявив, що якщо Талібан піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт.
  • Колишній президент США Дональд Трампа вважає, що чинний глава Білого дому Джо Байден повинен вибачитися перед американцями через виведення військ з Афганістану, після чого бойовики "Талібану" захопили владу в країні. Трамп назвав виведення військ з Афганістану "капітуляцією".
  • 25 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден доручив Пентагону розробити запасний план на випадок непередбачених обставин, щоби скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.

Талібан

У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією.

Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану.

15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни.

На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого.

Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.

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НАТО Талібан Афганістан ВООЗ Йенс Столтенберг новини Афганістану
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