Загроза теракту в аеропорту Кабула є реальною - Генсек НАТО

Теракт в аеропорту Кабула є реальною небезпекою, вважає Столтенберг/ Фото Reuters

Загроза теракту в аеропорту Кабула в Афганістані зростає з кожним днем. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і додав, що йдеться про реальну, а не теоретичну небезпеку.

За його словами, загроза атак істотно зросте якщо, військові НАТО залишаться в Афганістані після 31 серпня, передає Financial Times.

"З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоби вивезти якомога більше людей. Однак... якщо ми залишимося після 31 серпня, особливо якщо таліби не дадуть нам хоча б якусь подобу мовчазної згоди, зростає загроза атак", — сказав Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що зараз в Кабулі йде одна з найбільших в історії операцій з евакуації. За його словами, найскладніше доставляти людей в аеропорт оскільки прилегла територія і вся країна перебувають під контролем талібів.

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Після завершення військового процесу НАТО продовжить зусилля з евакуації комерційними рейсами і вимагатиме від талібів відкрити наземні шляхи.

читайте такожЕксперт спрогнозував, чи загрожують світу теракти після перемоги Талібану в АфганістаніТим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в Афганістані вже використані 70 відсотків матеріалів з "недоторканного запасу" – його зазвичай створюють в будь-якій країні на випадок надзвичайних ситуацій. Того, що залишилося на складі, вистачить на тиждень, і ВООЗ необхідно терміново поповнити запаси медичних матеріалів і обладнання. При цьому поки що кабульський аеропорт не приймає комерційні рейси, тому ВООЗ не може доставити 500 тонн медичних матеріалів.

Чисельність персоналу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Афганістані становить 700 осіб, вони працюють у всіх 34 провінціях країни. Представництво ВООЗ не має наміру залишати країну і просить міжнародне співтовариство про підтримку.

Тим часом в Афганістані зростає кільксіть інфікованих COVID-19. На тлі масової міграції людей вірус поширюватиметьсяся з ще більшою швидкістю. Масштаби тестування на COVID-19 порівняно з минулим тижнем скоротилися на 80 відсотків. Вакцини отримали лише п'ять відсотків афганців - це близько двох мільйонів осіб.

Як повідомляв Главред, в ООН спрогнозували жахливе майбутнє для захопленого талібами Афаністана. З голодом можуть зіткнутися близько 14 мільйонів афганців.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців.

21 серпня президент США Джо Байден заявив, що якщо Талібан піде в атаку на американські сили під час операції з евакуації людей з Кабула, США продемонструють стрімку і рішучу відповідь. При цьому американці домовилися з талібами, що їх пропустять в аеропорт.

Колишній президент США Дональд Трампа вважає, що чинний глава Білого дому Джо Байден повинен вибачитися перед американцями через виведення військ з Афганістану, після чого бойовики "Талібану" захопили владу в країні. Трамп назвав виведення військ з Афганістану "капітуляцією".

25 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден доручив Пентагону розробити запасний план на випадок непередбачених обставин, щоби скорегувати графік евакуації, якщо в цьому виникне необхідність.