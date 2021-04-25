Глава британської розвідки назвав Росію країною, що "слабшає"/ Reuters

Росія є країною, яка "об'єктивно слабшає", заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур. Він зазначив, що Британія та США попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення до України.

"Росія - країна, що об'єктивно слабшає в економічному та демографічному плані. Це дуже складний період", - підкреслив він в інтерв'ю Sunday Times.

Коментуючи концентрацію російських військ на кордоні з Україною, Мур заявив, що Британія та США попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення до України.

Глава розвідки висловив упевненість в тому, що росіяни не сумніваються в позиціях обох країн з цього питання, бо "канали [спілкування] відкриті".

Висловлюючись про звинувачення Чехії щодо російських спецслужб, яких там вважають причетними до вибухів боєприпасів у Врбетиці у 2014 році, Мур заявив про паралелі з Україною.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивіться на те, що відбувається навколо України і звичайно нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну "чіткі сигнали", — підкреслив Мур.

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