Глава британської розвідки назвав Росію країною, що "слабшає"

Росія - країна, що слабшає в економічному та демографічному плані, заявив глава британської розвідки MI6.
Росія є країною, яка "об'єктивно слабшає", заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур. Він зазначив, що Британія та США попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення до України.
"Росія - країна, що об'єктивно слабшає в економічному та демографічному плані. Це дуже складний період", - підкреслив він в інтерв'ю Sunday Times.
Коментуючи концентрацію російських військ на кордоні з Україною, Мур заявив, що Британія та США попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення до України.
Глава розвідки висловив упевненість в тому, що росіяни не сумніваються в позиціях обох країн з цього питання, бо "канали [спілкування] відкриті".
Висловлюючись про звинувачення Чехії щодо російських спецслужб, яких там вважають причетними до вибухів боєприпасів у Врбетиці у 2014 році, Мур заявив про паралелі з Україною.
"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивіться на те, що відбувається навколо України і звичайно нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми посилаємо Путіну "чіткі сигнали", — підкреслив Мур.
Військова агресія Росії - про що йшлося раніше:
- У розвідці США назвали Росію однією з чотирьох країн, яка становить загрозу для Сполучених Штатів у 2021 році.
- Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що у разі масштабного протистояння між Росією та Україною наслідки будуть трагічними для обох країн.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість.
- У Міністерстві оборони США вважають передчасним оцінювати заяви Москви про початок відведення російських військ від кордону з Україною.