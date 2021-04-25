Глава британской разведки назвал Россию "ослабевающей" страной / Reuters

Россия является "объективно ослабевающей" страной, заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур. Он отметил, что Британия и США предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

"Россия — объективно ослабевающая страна в экономическом и демографическом плане. Это очень сложный период", — подчеркнул он в интервью Sunday Times.

Комментируя концентрацию российских войск на границе с Украиной, Мур заявил, что Британия и США предупредили президента Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

Глава разведки выразил уверенность в том, что русские не сомневаются в позициях обеих стран по этому вопросу, так как "каналы [общения] открыты".

Высказываясь об обвинениях Чехии в отношении российских спецслужб, которых там считают причастными к взрывам боеприпасов в Врбетице в 2014 году, Мур заявил о параллелях с Украиной.

"Когда вы видите такую модель безрассудного поведения, то, конечно, затем смотрите на то, что происходит вокруг Украины и конечно нас это беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками — чтобы убедиться, что мы посылаем Путину "четкие сигналы", — подчеркнул Мур.

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