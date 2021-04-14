В разведке США дали тревожный прогноз из-за агрессии России

Россия в 2021 году продолжит агрессивные действия против Запада и Украины, отметили в США.
В разведке США назвали Россию одной из четырех стран, которая представляет угрозу для Соединенных Штатов в 2021 году.
Как пишет CBS News, в списке также Китай, Иран и Северная Корея.
"Ежегодно 18 спецслужб США обнародуют отчет, который отражает коллективное мнение в отношении тех, кто угрожает национальной безопасности. На этот раз документ состоит из 27 страниц и содержит только информацию, которая не является секретной", - говорится в сообщении.
Прогнозируется, что в 2021 году Россия продолжит свои агрессивные действия, используя самые разнообразные тактики, чтобы:
- подорвать влияние США;
- разработать новые международные нормы и партнерства;
- разделить западные страны и ослабить западные союзы;
- продемонстрировать способность России влиять на мировые события.
"Москва продолжит развивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал. Она также будет использовать свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать собственную повестку дня и препятствовать США", - отмечают в разведке.
Спецслужбы также отмечают, что Россия будет пытаться продвигать собственные интересы и хочет подорвать интересы США и их союзников.
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Для этого Москва использовать ряд инструментов, в частности:
- кампании воздействия;
- разведку и антитеррористическое сотрудничество;
- военную помощь и совместные военные учения;
- операции наемников, убийства и продажу оружия.
"Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, тогда как переговоры по урегулированию (ситуации на Донбассе – ред.) заблокированы, а боевые действия продолжаются", - отмечают в спецслужбе.
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Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- 6 апреля боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной невозможна, и никто не рассматривает такую возможность. По словам Пескова, обострение на Донбассе не означает, что Россия будет двигаться к войне.