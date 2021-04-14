В разведке США дали тревожный прогноз из-за агрессии России

Россия в 2021 году продолжит агрессивные действия / Reuters

В разведке США назвали Россию одной из четырех стран, которая представляет угрозу для Соединенных Штатов в 2021 году.

Как пишет CBS News, в списке также Китай, Иран и Северная Корея.

"Ежегодно 18 спецслужб США обнародуют отчет, который отражает коллективное мнение в отношении тех, кто угрожает национальной безопасности. На этот раз документ состоит из 27 страниц и содержит только информацию, которая не является секретной", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в 2021 году Россия продолжит свои агрессивные действия, используя самые разнообразные тактики, чтобы:

подорвать влияние США;

разработать новые международные нормы и партнерства;

разделить западные страны и ослабить западные союзы;

продемонстрировать способность России влиять на мировые события.

"Москва продолжит развивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал. Она также будет использовать свои энергетические ресурсы, чтобы продвигать собственную повестку дня и препятствовать США", - отмечают в разведке.

Спецслужбы также отмечают, что Россия будет пытаться продвигать собственные интересы и хочет подорвать интересы США и их союзников.

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Для этого Москва использовать ряд инструментов, в частности:

кампании воздействия;

разведку и антитеррористическое сотрудничество;

военную помощь и совместные военные учения;

операции наемников, убийства и продажу оружия.

"Россия будет продолжать пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, тогда как переговоры по урегулированию (ситуации на Донбассе – ред.) заблокированы, а боевые действия продолжаются", - отмечают в спецслужбе.

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