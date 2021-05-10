Глава МЗС Німеччини дав знак Росії, що ЄС готовий відновити діалог / REUTERS

Євросоюз готовий продовжувати свою політику стосовно Росії, настав час повернутися до діалогу, заявив очільник МЗС Німеччини Хайко Маас.

"Ми готові до діалогу, і настав час повернутися до діалогу і Москві", - сказав Маас у понеділок, 10 травня, після прибуття на засідання міністрів закордонних справ 27 країн спільноти в Брюсселі.

Він зазначив, що під час зустрічі посли обговорюватимуть в тому числі й Росію насамперед після того, як в Москві потрапили під санкції представники ЄС і заявлено про "список недружніх держав".

"Важливо, щоб Європейський Союз не йшов зі свого шляху і виступав за права людини в Росії, щоб продовжував це робити згуртовано", - додав Маас.

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