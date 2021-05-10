Глава МЗС Німеччини дав знак Росії, що ЄС готовий відновити діалог

Хайко Маас у Брюсселі зробила заяву про відносини ЄС і Росії. За його словами, настав час вести діалог.
Євросоюз готовий продовжувати свою політику стосовно Росії, настав час повернутися до діалогу, заявив очільник МЗС Німеччини Хайко Маас.
"Ми готові до діалогу, і настав час повернутися до діалогу і Москві", - сказав Маас у понеділок, 10 травня, після прибуття на засідання міністрів закордонних справ 27 країн спільноти в Брюсселі.
Він зазначив, що під час зустрічі посли обговорюватимуть в тому числі й Росію насамперед після того, як в Москві потрапили під санкції представники ЄС і заявлено про "список недружніх держав".
"Важливо, щоб Європейський Союз не йшов зі свого шляху і виступав за права людини в Росії, щоб продовжував це робити згуртовано", - додав Маас.
Відносини Росії та ЄС - про що йшлося раніше:
- Політичні відносини РФ і Європейського Союзу перебувають у кризі після того, як Москва в 2014 році анексувала Крим, окупувала Донбас і вчинила низку інших дій, які розцінюються як порушення міжнародного законодавства. Відносно російських політиків, чиновників, а також інших фізичних і юридичних осіб, діє широкий арсенал різних санкцій Заходу.
- У лютому 2021 року глава МЗС РФ Сергій Лавров оголосив про те, що Росія готова буде піти на розрив відносин з ЄС у тому випадку, якщо Європа запроваджуватиме санкції, які завдадуть шкоди стратегічно важливим секторам російської економіки.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков згодом пояснив, що такий крок розглядається як крайній захід. Росія має намір продовжувати співпрацю з Євросоюзом.
- Політичний діалог Європейського Союзу з Росією зайшов у глухий кут, заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель 9 лютого.
- 2 березня ЄС запустив нові санкції проти Росії через переслідування російського опозиціонера Олексія Навального. Під обмеження потрапили керівники силових відомств РФ.
Автор: Адріана Бубновська