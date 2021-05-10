Глава МИД Германии дал знак России, что ЕС готов возобновить диалог / REUTERS

Евросоюз готов продолжать свою политику по отношению к России, пришло время вернуться к диалогу, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве", - сказал Маас в понедельник, 10 мая, по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

Он отметил, что в ходе встречи послы будут обсуждать в том числе и Россию, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о "списке недружественных государств".

"Важно, чтобы Европейский союз не уходил со своего пути и выступал за права человека в России, чтобы продолжал это делать сплоченно", - добавил Маас.

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