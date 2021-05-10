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Глава МИД Германии дал знак России, что ЕС готов возобновить диалог

10 мая 2021, 11:35

Хайко Маас в Брюсселе сделала заявление об отношениях ЕС и России. По его словам, пришло время вести диалог.

Хайко Маас
Глава МИД Германии дал знак России, что ЕС готов возобновить диалог / REUTERS

Евросоюз готов продолжать свою политику по отношению к России, пришло время вернуться к диалогу, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве", - сказал Маас в понедельник, 10 мая, по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

Он отметил, что в ходе встречи послы будут обсуждать в том числе и Россию, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о "списке недружественных государств".

"Важно, чтобы Европейский союз не уходил со своего пути и выступал за права человека в России, чтобы продолжал это делать сплоченно", - добавил Маас.

Отношения России и ЕС - о чем сообщалось ранее:

  • Политические отношения РФ и Европейского Союза находятся в кризисе после того, как Москва в 2014 году аннексировала Крым, оккупировала Донбасс и совершила ряд других действий, которые расцениваются как нарушение международного законодательства. В отношении российских политиков, чиновников, а также других физических и юридических лиц, действует широкий арсенал различных санкций Запада.
  • В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о том, что Россия готова будет пойти на разрыв отношений с ЕС в том случае, если Европа будет вводить санкции, которые нанесут вред стратегически важным секторам российской экономики.
  • Политический диалог Европейского союза с Россией зашел в тупик, заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель 9 февраля.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков позже объяснил, что такой шаг рассматривается в качестве крайней меры. Россия намерена продолжать сотрудничество с Евросоюзом.
  • 2 марта ЕС запустил новые санкции против России из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали руководители силовых ведомств РФ.

дипломатические отношения Хайко Маас новости Европы
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