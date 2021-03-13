В ЕС разразилась дискуссия из-за планов против России – Bloomberg

Высокопоставленные чиновник ЕС призывают пересмотреть политику блока в отношении России - СМИ / Reuters

В Евросоюзе некоторые высокопоставленные чиновники предлагают ослабить политику Брюсселя в отношении Москвы. Такую позицию не поддерживают европейские страны, которые считают, что действия России не направлены на достижение компромисса. Лидеры ЕС готовятся к пересмотру стратегии наднационального объединения в направлении России, сообщает американское издание Bloomberg.

Согласно данным журналистов, в понедельник прошла встреча главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с послом Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером и рядом крупных чиновников. В частности, отмечается, что Эдерер заявлял об устарелости политики ЕС в отношении России, которая прямо сфокусирована на вопросе конфликта в Украине. Он порекомендовал Брюсселю разработать новую программу действий.

Издание указывает, что несмотря на отсутствие планов ЕС восстановить отношения с Россией, переговоры показывают наличие серьезных разногласий. На данный момент Брюссель руководствуется пятью принципами в отношениях с Россией:

Полномасштабное выполнение мирных соглашений с Украиной

Укрепление сотрудничества со странами-соседями России

Усиление работы над противодействием российским угрозам

Выборочное сотрудничество по ряду вопросов (к примеру, в борьбе с терроризмом)

У Борреля отказались комментировать содержание переговоров с Эдерером и подчеркнули, что ЕС и в дальнейшем намерен противодействовать России и сотрудничать с Москвой там, где это необходимо Брюсселю.Читайте такжеВ ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем

Отношения Евросоюза и России