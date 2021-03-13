В ЕС разразилась дискуссия из-за планов против России – Bloomberg

Евросоюз может разработать новую стратегию политики в отношении России.
В Евросоюзе некоторые высокопоставленные чиновники предлагают ослабить политику Брюсселя в отношении Москвы. Такую позицию не поддерживают европейские страны, которые считают, что действия России не направлены на достижение компромисса. Лидеры ЕС готовятся к пересмотру стратегии наднационального объединения в направлении России, сообщает американское издание Bloomberg.
Согласно данным журналистов, в понедельник прошла встреча главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с послом Евросоюза в Москве Маркусом Эдерером и рядом крупных чиновников. В частности, отмечается, что Эдерер заявлял об устарелости политики ЕС в отношении России, которая прямо сфокусирована на вопросе конфликта в Украине. Он порекомендовал Брюсселю разработать новую программу действий.
Издание указывает, что несмотря на отсутствие планов ЕС восстановить отношения с Россией, переговоры показывают наличие серьезных разногласий. На данный момент Брюссель руководствуется пятью принципами в отношениях с Россией:
- Полномасштабное выполнение мирных соглашений с Украиной
- Укрепление сотрудничества со странами-соседями России
- Усиление работы над противодействием российским угрозам
- Выборочное сотрудничество по ряду вопросов (к примеру, в борьбе с терроризмом)
У Борреля отказались комментировать содержание переговоров с Эдерером и подчеркнули, что ЕС и в дальнейшем намерен противодействовать России и сотрудничать с Москвой там, где это необходимо Брюсселю.Читайте такжеВ ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем
Отношения Евросоюза и России
- Политические отношения РФ и Европейского Союза находятся в кризисе после того, как Москва в 2014 году аннексировала Крым, оккупировала Донбасс и совершила ряд других действий, которые расцениваются как нарушение международного законодательства. В отношении российских политиков, чиновников, а также других физических и юридических лиц, действует широкий арсенал различных санкций Запада.
- В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о том, что Россия готова будет пойти на разрыв отношений с ЕС в том случае, если Европа будет вводить санкции, которые нанесут вред стратегически важным секторам российской экономики.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков позже объяснил, что такой шаг рассматривается в качестве крайней меры. Россия намерена продолжать сотрудничество с Евросоюзом.
- 2 марта ЕС запустил новые санкции против России из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали руководители силовых ведомств РФ.