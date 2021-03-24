Держдума дала Путіну "зелене світло" ще на два президентські терміни

Законодавство про вибори привели у відповідність до нової Конституції РФ.
Держдума ухвалила в другому читанні законопроект, який дає право нинішньому господареві Кремля Володимиру Путіну знову балотуватися на посаду глави держави.
Як повідомляється на сайті Держдуми, законодавство про вибори приводиться у відповідність до нової Конституції РФ. У законопроекті уточнюються положення, пов'язані з обмеженням на заміщення посади президента РФ більше двох термінів.
"При цьому положення Конституції про обмеження термінів застосуються до особи, яка займає посаду президента, без урахування кількості термінів, упродовж яких вона обіймала або займає цю посаду на момент набрання чинності поправки до Конституції про обмеження термінів, і не виключає для неї можливість обіймати посаду президента упродовж ще двох термінів",— йдеться у повідомленні.
Документ розробили депутати від фракції Єдиної Росії Павло Крашенінніков і Ольга Савастьянова, а також сенатор Андрій Клішас в рамках виконання поправок до Конституції.
Поправки до Конституції РФ та обнулення термінів Путіна - про що раніше писав Главред:
- 25 червня 2020 року почалося загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції, воно закінчилося за тиждень - 1 липня.
- Російський Центрвиборчком підрахував голоси і вирішив, що більшість громадян підтримали внесення поправок до Основного Закону.
- Водночас користувачі соцмереж писали, що безліч жителів Росії проголосували проти внесення поправок до Конституції РФ. Свої слова вони ілюстрували даними виборчих комісій та фотокопіями протоколів.
- 4 липня в Росії набули чинності поправки до Конституції. Зокрема, поправки передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна.