Держдума дала Путіну "зелене світло" ще на два президентські терміни

Володимир Путін / Фото Reuters

Держдума ухвалила в другому читанні законопроект, який дає право нинішньому господареві Кремля Володимиру Путіну знову балотуватися на посаду глави держави.

Як повідомляється на сайті Держдуми, законодавство про вибори приводиться у відповідність до нової Конституції РФ. У законопроекті уточнюються положення, пов'язані з обмеженням на заміщення посади президента РФ більше двох термінів.

"При цьому положення Конституції про обмеження термінів застосуються до особи, яка займає посаду президента, без урахування кількості термінів, упродовж яких вона обіймала або займає цю посаду на момент набрання чинності поправки до Конституції про обмеження термінів, і не виключає для неї можливість обіймати посаду президента упродовж ще двох термінів",— йдеться у повідомленні.

Документ розробили депутати від фракції Єдиної Росії Павло Крашенінніков і Ольга Савастьянова, а також сенатор Андрій Клішас в рамках виконання поправок до Конституції.

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