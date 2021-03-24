Госдума дала Путину "зеленый свет" еще на два президентских срока

Владимир Путин / Фото Reuters

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право нынешнему хозяину Кремля Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщается на сайте Госдумы, законодательство о выборах приводится в соответствие с новой Конституцией РФ. В законопроекте уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.

"При этом положение Конституции об ограничении сроков применятся к лицу, занимающему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции об ограничении сроков, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение еще двух сроков",— говорится в сообщении.

Документ разработали депутаты от фракции Единой России Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас в рамках исполнения поправок к Конституции.

Поправки в Конституцию РФ и обнуление сроков Путина - о чем ранее писал Главред: