Госдума дала Путину "зеленый свет" еще на два президентских срока

Законодательство о выборах привели в соответствие с новой Конституцией РФ.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право нынешнему хозяину Кремля Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.
Как сообщается на сайте Госдумы, законодательство о выборах приводится в соответствие с новой Конституцией РФ. В законопроекте уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.
"При этом положение Конституции об ограничении сроков применятся к лицу, занимающему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции об ограничении сроков, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение еще двух сроков",— говорится в сообщении.
Документ разработали депутаты от фракции Единой России Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас в рамках исполнения поправок к Конституции.
Поправки в Конституцию РФ и обнуление сроков Путина - о чем ранее писал Главред:
- 25 июня 2020 года началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, оно закончилось через неделю - 1 июля.
- Российский Центризбирком подсчитал голоса и решил, что большинство граждан поддержали внесение поправок в Основной закон.
- В то же время пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.
- 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию. В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.