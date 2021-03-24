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Госдума дала Путину "зеленый свет" еще на два президентских срока

24 марта 2021, 13:18
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Законодательство о выборах привели в соответствие с новой Конституцией РФ.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право нынешнему хозяину Кремля Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщается на сайте Госдумы, законодательство о выборах приводится в соответствие с новой Конституцией РФ. В законопроекте уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности президента РФ более двух сроков.

"При этом положение Конституции об ограничении сроков применятся к лицу, занимающему должность президента, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции об ограничении сроков, и не исключает для него возможность занимать должность президента в течение еще двух сроков",— говорится в сообщении.

Документ разработали депутаты от фракции Единой России Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас в рамках исполнения поправок к Конституции.

Поправки в Конституцию РФ и обнуление сроков Путина - о чем ранее писал Главред:

  • 25 июня 2020 года началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, оно закончилось через неделю - 1 июля.
  • Российский Центризбирком подсчитал голоса и решил, что большинство граждан поддержали внесение поправок в Основной закон.
  • В то же время пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.
  • 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию. В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

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