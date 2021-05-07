Чи загрожує РФ відключення від SWIFT: Блінкен озвучив позицію

Ентоні Блінкен заявив про готовність США відповісти на агресію РФ / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який 6 травня перебував з офіційним візитом в Україні, ухилився від прямої відповіді на запитання про можливе відключення Росії від системи міжбанківських платежів SWIFT.

В ході інтерв'ю Радіо Свобода високопоставленому дипломату поставили запитання, чи розглядає американська адміністрація можливість відключення Росії від системи SWIFT, на що Блінкен відповів так:

"Я не хотів би відповідати на гіпотетичні запитання про те, що ми могли б зробити в майбутньому. Дозвольте мені просто сказати, що коли мова йде про стримування агресії або відповіді на неї, ми розглянемо всі розумні варіанти".

При цьому Блінкен підкреслив, що США воліли б мати з Росією "стабільніші та більш передбачувані відносини". Але додав, що Штати готові РФ відповісти в разі агресії проти американських союзників або партнерів.

"Якщо Росія продовжить робити необдумані та агресивні кроки або щодо України, або щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, а тому що такі дії не можуть залишатися безкарними. Тому очевидно, що будуть наслідки", - підкреслив американський дипломат.

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