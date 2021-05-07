Чи загрожує РФ відключення від SWIFT: Блінкен озвучив позицію

Держсекретар США ухильно відповів на запитання про те, чи розглядає американська адміністрація можливість відключення Росії від системи SWIFT.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який 6 травня перебував з офіційним візитом в Україні, ухилився від прямої відповіді на запитання про можливе відключення Росії від системи міжбанківських платежів SWIFT.
В ході інтерв'ю Радіо Свобода високопоставленому дипломату поставили запитання, чи розглядає американська адміністрація можливість відключення Росії від системи SWIFT, на що Блінкен відповів так:
"Я не хотів би відповідати на гіпотетичні запитання про те, що ми могли б зробити в майбутньому. Дозвольте мені просто сказати, що коли мова йде про стримування агресії або відповіді на неї, ми розглянемо всі розумні варіанти".
При цьому Блінкен підкреслив, що США воліли б мати з Росією "стабільніші та більш передбачувані відносини". Але додав, що Штати готові РФ відповісти в разі агресії проти американських союзників або партнерів.
"Якщо Росія продовжить робити необдумані та агресивні кроки або щодо України, або щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, а тому що такі дії не можуть залишатися безкарними. Тому очевидно, що будуть наслідки", - підкреслив американський дипломат.
Відключення Росії від SWIFT - про що раніше писав Главред:
- Глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявляв, що Заходу слід вдарити новими санкціями по Росії через загострення військової ситуації на Донбасі та погіршення здоров'я у в'язниці опозиційного політика Олексія Навального. У разі посилення військового протистояння на сході України він запропонував запровадити санкції проти російських олігархів і відключити РФ від SWIFT.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 13 квітня заявив про те, що російська держава шукає можливості відмовитися від долара в рамках фінансових розрахунків з іншими країнами. Також він розповів про намір Москви відмовитися від західних платіжних систем.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 29 квітня сказав, що Росія в разі відключення від SWIFT швидко знайде альтернативу міжнародній міжбанківській системі та не має наміру змінювати свою політику через тиск Заходу.
- Колишній посол України при НАТО Єгор Божок вважає, що заяви Росії про те, що Москва може знайти альтернативу SWIFT і не боїться відключення від міжнародної банківської системи, не відповідають дійсності. Якщо Російську державу відключать від системи, Кремль не зможе отримувати серйозних доходів від продажу нафти і газу.
- Росіяни ж дійсно можуть обійтися без платіжної системи Заходу, проте тоді їм доведеться торгувати своїми ресурсами і подорожувати лише територією РФ.