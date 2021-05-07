УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Чи загрожує РФ відключення від SWIFT: Блінкен озвучив позицію

7 травня 2021, 07:52

Держсекретар США ухильно відповів на запитання про те, чи розглядає американська адміністрація можливість відключення Росії від системи SWIFT.

Блінкен
Ентоні Блінкен заявив про готовність США відповісти на агресію РФ / Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який 6 травня перебував з офіційним візитом в Україні, ухилився від прямої відповіді на запитання про можливе відключення Росії від системи міжбанківських платежів SWIFT.

В ході інтерв'ю Радіо Свобода високопоставленому дипломату поставили запитання, чи розглядає американська адміністрація можливість відключення Росії від системи SWIFT, на що Блінкен відповів так:

"Я не хотів би відповідати на гіпотетичні запитання про те, що ми могли б зробити в майбутньому. Дозвольте мені просто сказати, що коли мова йде про стримування агресії або відповіді на неї, ми розглянемо всі розумні варіанти".

При цьому Блінкен підкреслив, що США воліли б мати з Росією "стабільніші та більш передбачувані відносини". Але додав, що Штати готові РФ відповісти в разі агресії проти американських союзників або партнерів.

"Якщо Росія продовжить робити необдумані та агресивні кроки або щодо України, або щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, а тому що такі дії не можуть залишатися безкарними. Тому очевидно, що будуть наслідки", - підкреслив американський дипломат.

Відключення Росії від SWIFT - про що раніше писав Главред:

  • Глава Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер заявляв, що Заходу слід вдарити новими санкціями по Росії через загострення військової ситуації на Донбасі та погіршення здоров'я у в'язниці опозиційного політика Олексія Навального. У разі посилення військового протистояння на сході України він запропонував запровадити санкції проти російських олігархів і відключити РФ від SWIFT.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 13 квітня заявив про те, що російська держава шукає можливості відмовитися від долара в рамках фінансових розрахунків з іншими країнами. Також він розповів про намір Москви відмовитися від західних платіжних систем.
  • Спікер Кремля Дмитро Пєсков 29 квітня сказав, що Росія в разі відключення від SWIFT швидко знайде альтернативу міжнародній міжбанківській системі та не має наміру змінювати свою політику через тиск Заходу.
  • Колишній посол України при НАТО Єгор Божок вважає, що заяви Росії про те, що Москва може знайти альтернативу SWIFT і не боїться відключення від міжнародної банківської системи, не відповідають дійсності. Якщо Російську державу відключать від системи, Кремль не зможе отримувати серйозних доходів від продажу нафти і газу.
  • Росіяни ж дійсно можуть обійтися без платіжної системи Заходу, проте тоді їм доведеться торгувати своїми ресурсами і подорожувати лише територією РФ.
новини США SWIFT санкції США санкції проти Росії Ентоні Блінкен новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Чи загрожує РФ відключення від SWIFT: Блінкен озвучив позицію». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
П'ять речей, які кардіологи роблять кожен день для захисту серцяП'ять речей, які кардіологи роблять кожен день для захисту серця Що не можна робити в свято Георгія: прикмети, традиції, привітанняЩо не можна робити в свято Георгія: прикмети, традиції, привітання Навіщо Блінкен приїжджав до України: чотири головні висновкиНавіщо Блінкен приїжджав до України: чотири головні висновки Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 7 травня: особливості дня, і коли збудеться сонГороскоп всіх знаків Зодіаку на 7 травня: особливості дня, і коли збудеться сон Що Зеленський привіз із ПольщіЩо Зеленський привіз із Польщі

Останні новини

08:24
Гороскоп на 8 травня 2021 року для всіх: коли найнебезпечніший час
08:08
Вітренко розповів, за яких умов ціна на блакитне паливо впаде Відео
07:50
Красна гірка 2021: прикмети на погоду, заміжжя і багатство Відео
07:30
Вашингтон готовий підставити плече Києву у сфері безпеки - Держдеп Відео
07:15
Дочка Тіни Канделакі засвітила груди у відвертій фотосесії
Реклама
06:54
У Росії через Україну може вибухнути катастрофа Погляд
06:33
Зруйнувати режим Путіна: в Мережу злили документи МЗС РФ Відео
06:02
Ніч аль-Кадр 2021: традиції і що робити
05:33
Волонтер розповів, що робити з жителями ОРДЛО з паспортами РФ
05:05
Учені знайшли спосіб виявляти важку форму COVID-19 в перший день госпіталізації Відео
04:30
Візит Блінкена в Україну: експерт пояснив сигнал Вашингтона Путіну Відео
03:50
Дипломат розповів, чому Росії загрожує втрата СП-2 через Україну Відео
03:11
Експерт розкрив плани Росії з пошуку води для Криму в Азовському морі Відео
02:18
Українська чемпіонка світу з дзюдо похвалилася ідеальним тілом на інтимному фото
00:55
8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети Відео
00:19
Який зв'язок між групами крові і хворобами - відповідь вчених Відео
07 травня, п'ятниця
23:57
Кравчук послав до "чортової матері" деяких українських політиків Відео
23:14
Адмірал НАТО зізнався, як Путін може напасти на Україну Відео
22:46
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
22:30
Пожежа на паркінгу в столичному ТРЦ: перші подібності рятувальників Відео
Реклама
22:19
Степанов попередив про небезпеку: Україну атакує індійський штам COVID-19 Відео
21:53
У Харкові "слуга народу" побив бізнесмена Відео
21:36
Кому світить COVID-сертифікат: у МОЗ назвали головну умову Відео
21:03
Що за свято Красна гірка 2021: дата, традиції і прикмети Відео
20:55
Розробники Back 4 Blood розповіли про систему карт у грі Відео
20:52
Лукашенко висловився про "живу" вакцину в Білорусі Відео
20:43
Лукашенко відзначився дивним привітанням Україні з Днем перемоги Відео
20:17
Microsoft відмовилася від випуску "полегшеної" системи Windows 10X Відео
20:09
Помер батько української співачки Слави Камінської
20:01
Росія вчинила зухвалу провокацію в повітряному просторі Естонії Відео
20:00
Байден анонсував зустріч з Путіним і згадав Україну Відео
19:40
У WhatsApp не відключатимуть акаунти тих, хто не погодиться на нові правила
19:39
Зеленський нарвався на позов позбавленого громадянства топконтрабандиста Відео
19:18
ВООЗ схвалила важливе рішення щодо китайської вакцини Sinopharm
18:44
Вчені оприлюднили сумну статистику смертей від СOVID-19 в Україні Відео
18:36
Нетаньяху розповів Путіну про переговори Ізраїлю з Україною Відео
18:30
Найкращі ігри-головоломки онлайн, які захоплять вас надовго
18:29
Саша Спілберг топлес показала провокаційні кадри
18:15
В оновленні The Witcher 3 для некстгена "завезуть" фанатські моди Відео
18:04
Найпопулярніший продукт українців різко подорожчає: названо терміни Відео
Реклама
18:02
Холостяк 2021 розсекретив фінал 11 сезону шоу
17:55
Скандал з дисертацією Киви: у МАУП висунули гучне звинувачення Відео
17:45
У свіжому трейлері Final Fantasy 7 Remake для PS5 показали ключових персонажів гри Відео
17:33
"Бидло не дає відпочити": київська студентка через Басту вилаяла українців Відео
17:30
У червні Україну чекає небезпечна погода - кліматолог Відео
17:28
Вибухи в Чехії: спливли несподівані деталі у справі Петрова і Боширова Відео
17:06
Вчені розкрили плани щодо появи в Україні своєї вакцини від COVID-19 Відео
17:05
Ubisoft поділилася планами із розвитку всесвіту The Division
16:55
Сергій Бабкін зізнався, як він зі Сніжаною Бабкін врятували шлюб після зрад Відео
16:49
На вихідних на Землю впаде китайська ракета: чи є загроза для українців
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти