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Грозит ли РФ отключение от SWIFT: Блинкен озвучил позицию

7 мая 2021, 07:52
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Госсекретарь США уклончиво ответил на вопрос о том, рассматривает ли американская администрация возможность отключения России от системы SWIFT.

Блинкен
Энтони Блинкен заявил о готовности США ответить на агрессию РФ / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 6 мая находился с официальным визитом в Украине, ушел от прямого ответа на вопрос о возможном отключении России от системы межбанковских платежей SWIFT.

В ходе интервью Радио Свобода высокопоставленному дипломату задали вопрос, рассматривает ли американская администрация возможность отключения России от системы SWIFT, на что Блинкен ответил так:

"Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты".

При этом Блинкен подчеркнул, что США предпочли бы иметь с Россией "более стабильные предсказуемые отношения". Но добавил, что Штаты готовы РФ ответить в случае агрессии против американских союзников или партнеров.

"Если Россия продолжит делать необдуманные и агрессивные шаги либо в отношении Украины, либо в отношении других наших партнеров, мы ответим. Не с целью эскалации, а потому что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия", - подчеркнул американский дипломат.

Отключение России от SWIFT - о чем ранее писал Главред:

  • Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявлял, что Западу следует ударить новыми санкциями по России из-за обострения военной ситуации на Донбассе и ухудшения здоровья в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального. В случае ужесточения военного противостояния на востоке Украины он предложил ввести санкции против российских олигархов и отключить РФ от SWIFT.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 апреля в ходе визита в Иран заявил о том, что российское государство ищет возможности отказаться от доллара в рамках финансовых расчетов с другими странами. Также он рассказал о намерении Москвы отказаться от платежных систем Запада.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков 29 апреля сказал, что Россия в случае отключения от SWIFT быстро найдет альтернативу международной межбанковской системе и не намерена менять свою политику из-за давления Запада.
  • Бывший посол Украины при НАТО Егор Божок считает, что заявления России о том, что Москва может найти альтернативу SWIFT и не боится отключения от международной банковской системы, не соответствуют действительности. Если российское государство отключат от системы, Кремль не сможет получать серьезных доходов от продажи нефти и газа.
  • Россияне же действительно могут обойтись без платежной системы Запада, однако тогда им придется торговать своими ресурсами и путешествовать только на территории РФ.
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