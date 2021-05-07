Грозит ли РФ отключение от SWIFT: Блинкен озвучил позицию

Энтони Блинкен заявил о готовности США ответить на агрессию РФ / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 6 мая находился с официальным визитом в Украине, ушел от прямого ответа на вопрос о возможном отключении России от системы межбанковских платежей SWIFT.

В ходе интервью Радио Свобода высокопоставленному дипломату задали вопрос, рассматривает ли американская администрация возможность отключения России от системы SWIFT, на что Блинкен ответил так:

"Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты".

При этом Блинкен подчеркнул, что США предпочли бы иметь с Россией "более стабильные предсказуемые отношения". Но добавил, что Штаты готовы РФ ответить в случае агрессии против американских союзников или партнеров.

"Если Россия продолжит делать необдуманные и агрессивные шаги либо в отношении Украины, либо в отношении других наших партнеров, мы ответим. Не с целью эскалации, а потому что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия", - подчеркнул американский дипломат.

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