В Кремле раскрыли планы Москвы в случае отключения России от SWIFT

У Путина заявили, что Россия быстро найдет альтернативу SWIFT / Reuters

России удастся в краткие сроки найти другие международные системы межбанковских платежей в том случае, если Запад отключит государство от SWIFT. Доллар в российских торговых операциях постепенно вытесняется, тогда как Москва не будет корректировать свою политику из-за внешнего давления. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или "байпасы" или заменители этой системы будут найдены очень быстро", - цитирует его информагентство ТАСС.

По слова Пескова, Россия постепенно отказывается от использования доллара в своих торговых операциях и не намерена вносить коррективы в свою политику по причине давления со стороны государств Западного мира.Читайте такжеУ Лаврова объяснили действия России в случае отключения от SWIFT

"Невозможно ни в чем ограничить Россию. Да, можно пытаться ее сдерживать, можно нажимать на горло своим союзникам и заставлять их не покупать вооружения, но это не заставит Россию изменить политику", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Отключение России от SWIFT