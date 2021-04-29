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В Кремле раскрыли планы Москвы в случае отключения России от SWIFT

29 апреля 2021, 16:29
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Москва не намерена менять свою политику из-за давления Запада, утверждает Дмитрий Песков.

SWIFT
У Путина заявили, что Россия быстро найдет альтернативу SWIFT / Reuters

России удастся в краткие сроки найти другие международные системы межбанковских платежей в том случае, если Запад отключит государство от SWIFT. Доллар в российских торговых операциях постепенно вытесняется, тогда как Москва не будет корректировать свою политику из-за внешнего давления. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или "байпасы" или заменители этой системы будут найдены очень быстро", - цитирует его информагентство ТАСС.

По слова Пескова, Россия постепенно отказывается от использования доллара в своих торговых операциях и не намерена вносить коррективы в свою политику по причине давления со стороны государств Западного мира.Читайте такжеУ Лаврова объяснили действия России в случае отключения от SWIFT

"Невозможно ни в чем ограничить Россию. Да, можно пытаться ее сдерживать, можно нажимать на горло своим союзникам и заставлять их не покупать вооружения, но это не заставит Россию изменить политику", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Отключение России от SWIFT

  • Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявлял, что Запад должен ввести новые санкции против России из-за обострения ситуации на Донбассе и ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального. При условии усиления вооруженной конфронтации РФ против Украины, по его мнению, нужно запустить ограничения против российских олигархов и отключить Москву от SWIFT.
  • В Госдуме в ответ сказали, что в новом обострении вооруженного конфликта на Донбассе якобы может быть виновата только Украина, и раскритиковали слова Вебера, назвав его заявление "популистским" и "безосновательным".
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 апреля во время визита в Иран в комментарии агентству IRNA заявил о том, что Москва ищет возможности, чтобы отказаться от доллара в финансовых расчетах с другими странами. По его словам, россияне стремятся к отказу от платежных систем Запада.

новости России SWIFT Кремль Дмитрий Песков
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