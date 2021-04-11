В Госдуме оценили инициативу Европарламента отключить Россию от SWIFT

Председатель комитета Госдумы по международным делам прокомментировал заявление главы ведущей фракции Европарламента о необходимости усилить санкции против РФ.
Призыв главы ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфреда Вебера к ужесточению европейских и американских санкций против России, а также отключению России от SWIFT в случае эскалации в Украине не имеет под собой оснований и является скорее элементом политического пиара, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Позиция евродепутата по ужесточению санкций против России абсолютно популистская и не имеет под собой реальных оснований", - сказал Слуцкий в комментарии ТАСС.
По его словам, "с подобным рвением западным политикам стоит осаживать Украину, чтобы не допустить эскалации и военного сценария на юго-востоке страны, если, конечно, их интересует, прежде всего, мир на Донбассе".
Слуцкий констатировал, что "Запад сам себя испытывает бесконечными провокациями в адрес России, проводя бесполезную политику сдерживания и раскаляя обстановку на ровном месте".
"Брюссель и Вашингтон не волнуют жизни жителей "ЛНР" и "ДНР", им важнее раскручивать санкционную спираль, обвинять и демонизировать Москву. Тупиковая линия, или, как сказал Лавров (глава МИД России - ред.), тупая", - подчеркнул политик.
Отметим, глава Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер заявил, что Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.
"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- В США в связи с действиями России приняли решение отправить два корабля в Черное море, чтобы обеспечить сдерживание России. Американские корабли будут находиться в черноморской акватории до 4-5 мая.
- Москва отказалась от участия в инициированном Киевом специальном заседании в ОБСЕ по вопросу обсуждения действий России относительно перемещения российских войск у границ восточных областей Украины и в оккупированном Крыму.