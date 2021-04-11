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В Госдуме оценили инициативу Европарламента отключить Россию от SWIFT

11 апреля 2021, 13:14
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Председатель комитета Госдумы по международным делам прокомментировал заявление главы ведущей фракции Европарламента о необходимости усилить санкции против РФ.

SWIFT
В Госдуме оценили инициативу Европарламента отключить Россию от SWIFT / Reuters

Призыв главы ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфреда Вебера к ужесточению европейских и американских санкций против России, а также отключению России от SWIFT в случае эскалации в Украине не имеет под собой оснований и является скорее элементом политического пиара, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Позиция евродепутата по ужесточению санкций против России абсолютно популистская и не имеет под собой реальных оснований", - сказал Слуцкий в комментарии ТАСС.

По его словам, "с подобным рвением западным политикам стоит осаживать Украину, чтобы не допустить эскалации и военного сценария на юго-востоке страны, если, конечно, их интересует, прежде всего, мир на Донбассе".

Слуцкий констатировал, что "Запад сам себя испытывает бесконечными провокациями в адрес России, проводя бесполезную политику сдерживания и раскаляя обстановку на ровном месте".

"Брюссель и Вашингтон не волнуют жизни жителей "ЛНР" и "ДНР", им важнее раскручивать санкционную спираль, обвинять и демонизировать Москву. Тупиковая линия, или, как сказал Лавров (глава МИД России - ред.), тупая", - подчеркнул политик.

Отметим, глава Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер заявил, что Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.

"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер.

Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:

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